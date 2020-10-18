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KPSS P9 puan türü nedir, nasıl hesaplanır? KPSS P9 ne işe yarar? Hangi kurumlarda kullanılır?

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen KPSS Lisans oturumunun sonuçlarının açıklanmasına az bir süre kala 'KPSS P9 puan türü nedir, nasıl hesaplanır? ve KPSS P9 ne işe yarar? Hangi kurumlarda kullanılır?' sorularına yanıt aranmaya başlandı. KPSS P9 puan türü ile ilgili bilgileri içeriğimizde derledik.

18 Ekim 2020 Pazar 02:03
KPSS P9 puan türü nedir, nasıl hesaplanır? KPSS P9 ne işe yarar? Hangi kurumlarda kullanılır?
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ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen adayların katılım sağladıkları bir sınavdır. KPSS, farklı kadrolar için farklı oturumlarla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda KPSS K9 puan türü, kamu kurumlarında yer alan A grubu kariyer meslek olarak adlandırılan kadrolara girmek isteyen adaylar için lisans oturumu ve A grubu oturumunda yer alan testlerin farklı oranlarda etkilediği puan türüdür. KPSS A grubu puan türüne sahip olan adaylar, bu puan türü ile alım yapan kadrolar için başvuruda bulunabilirler.

KPSS puan türü ile hangi kadrolara başvuru yapılabilir?

KPSS Lisans oturumunda yer alan Genel Kültür ve Genel Yetenek testleri ile aynı yılın KPSS A grubu oturumunda yer alan testleri çözen adayların KPSS P9 puan türü hesaplanmaktadır. KPSS A9 puan türü bulunan adaylar, kamu kurumlarının uzman yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı ve denetçi yardımcılığı gibi kariyer meslek grubunda yer alan kadrolar için sınavlara katılma hakkı elde edebilirler. KPSS P9 puan türü bu kapsamda yalnızca bir ön eleme fonksiyonuna sahiptir. Adayların direkt olarak bir kadroya atanmasını sağlamamaktadır.

KPSS P9 puan türü nasıl hesaplanır?

KPSS P9 puan türü kariyer mesleklere girişte kullanılabildiği için bu alanlardan mezun olan adayların müfredatındaki dersleri içeren KPSS A Grubu oturumlarında yer alan testler ile KPSS Lisans oturumunda yer alan testlerle farklı oranlarla hesaplanmasıyla KPSS P9 puan türü elde edilmektedir. Bu testlerden en büyük etkiye sahip olan ise Hukuk testidir.

KPSS P9 puan türü şu oranlara göre hesaplanmaktadır:

%10 Genel Kültür Testi


%10 Genel Yetenek Testi

%35 Hukuk Testi

%15 Kamu Yönetimi Testi

%15 Maliye Testi

%15 İktisat Testi

 



Son Güncelleme: 18.10.2020 02:03
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Anahtar Kelimeler:
KPSSKpss P9KPSS Lisans
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