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KPSS P42 puan türü nedir, nasıl hesaplanır? KPSS P42 ne işe yarar? Hangi kurumlarda kullanılır?

2020 KPSS sonuçlarının açıklanmasına az bir süre kala sınava giren adaylar 'KPSS P42 puan türü nedir, nasıl hesaplanır? KPSS P42 ne işe yarar, hangi kurumlarda kullanılır?' sorularına yanıt arıyor. KPSS P42 puan türüyle ilgili detaylı bilgi içeriğimizde yer alıyor.

21 Ekim 2020 Çarşamba 18:37
KPSS P42 puan türü nedir, nasıl hesaplanır? KPSS P42 ne işe yarar? Hangi kurumlarda kullanılır?
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Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda yer alan KPSS P42 puan türü, sınava katılan ve kurumlarda bulunan A grubu kariyer meslek kadrolarına girmek isteyen adayların sınav netlerine göre hesaplanan bir puan türüdür. KPSS P42 puanına sahip olabilmek için adayların KPSS Lisans oturumuna ve KPSS A grubu sınavına girmeleri gerekmektedir.

KPSS P42 puan türü ne işe yarar? P42 puan türü ile hangi kurumlara girilir?

KPSS ile kariyer mesleklerine atanmak isteyen adayların katılmaları gereken KPSS Lisans ve KPSS A grubu oturumları sonucunda bu iki testin sonuçları değerlendirilerek P42 puan türü elde edilir. Bu puan türü ile kamu kurumlarında yer alan denetmenlik, uzmanlık, müfettişlik gibi kadrolara başvuru yapılabilmektedir. KPSS A grubu kadroları, B grubunda olduğu gibi merkezi atama ile yapılmamaktadır. Bu nedenle adaylar, KPSS P42 puan türü ile kurumların açmış oldukları alımlarda sınavlara girme hakkı kazanırlar.

KPSS K42 puan türünde Çalışma Ekonomisi Testi ağırlıklı bir puan söz konusu olmaktadır. Bu nedenle puan türü ile alım yapan kurumlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu olmaktadır.

KPSS P42 puan türü nasıl hesaplanır?

KPSS P42 puan türü Çalışma Ekonomisi testinin ağırlıklı orana sahip olduğu bir puan türüdür. KPSS P42 puan türü, KPSS’nin standart geçerlilik sürelerine tabidir. Bunun dışında KPSS P42 puan türünün ağırlık dağılımı şu şekildedir:


Genel Kültür Testi %10

Genel Yetenek Testi %10

Maliye Testi %15

Çalışma Ekonomisi Testi %30

Hukuk Testi %20

İktisat Testi %15



Son Güncelleme: 21.10.2020 18:37
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Anahtar Kelimeler:
KPSSP42
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