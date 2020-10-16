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KPSS P23 puan türü nedir, nasıl hesaplanır? KPSS P23 ne işe yarar? Hangi kurumlarda kullanılır?

2020 KPSS sınavının açıklanmasına az bir süre kaldı. Sınava giren adaylar sonuçları merakla beklerken puan türü hesaplaması yapıyor. En çok aranan puan türlerinden biri de P23 puan türü oldu. Adaylar KPSS P23 puan türü nedir, nasıl hesaplanır ve KPSS P23 ne işe yarar, hangi kurumlarda kullanılır sorularını araştırıyor.

16 Ekim 2020 Cuma 17:09
KPSS P23 puan türü nedir, nasıl hesaplanır? KPSS P23 ne işe yarar? Hangi kurumlarda kullanılır?
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Kamu personeli olmak isteyen binlerce kişi KPSS sınavına girdi. Sınavın açıklanmasına az bir süre kala adaylar sınav puanı hesaplaması yapmaya başladı. KPSS’de puan hesaplaması hangi grupta sınava girildiğine göre değişmektedir.

KPSS P23 puan türü nedir?

KPSS puan türlerine göre adaylar başvuru yapmak istedikleri alanda puan almak zorundadır. P23 puan türü de bu puanlardan biridir. Öncelikle kamu personeli olmak isteyen lisans mezunu kişiler KPSS A grubu oturumuna girmelidir. A Grubunda sınava giren adayların değerlendirileceği çok sayıda puan türü bulunmaktadır. A grubunda yer alan puan türlerinden biri de P23 puan türüdür.

KPSS P23 puan türü ne işe yarıyor? Hangi alımlara başvuru yapabilir?

KPSS A grubu puan türlerinden biri olan P23 puan türüyle kamu kurumlarına başvuru yapılabilir. Bu puan türüyle adaylar kurumların açtıkları yazılı ve sözlü sınavlara girmeye hak kazanır. B grubunda olduğu gibi direk olarak atanmaları söz konusu değildir.


P23 puan türü diğer puan türlerine göre daha dengeli bir hesaplama sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle p23 puan türü birçok kurumun dikkate aldığı puan türüdür.

KPSS P23 puan türü hangi dersleri içermektedir? P23 puan türü nasıl hesaplanır?

KPSS Lisans sınavına giren adaylar P23 puanı için A grubu oturumlarına da girmelidir. A grubu oturumlarında yer alan puan türlerinden biri de P23 puan türüdür. KPSS P23 puanı hesaplamasında Genel Kültür, Genel Yetenek puanları ve alan bilgisi sınavı puanlarının dengeli bir dağılımı sonrası ortaya çıkar.

P23 puan türü hesaplamasında sınavların oranı şu şekildedir;

  • Genel Kültür %10,
  • Genel Yetenek %10
  • Maliye Testi %20
  • Muhasebe Testi %15
  • Hukuk Testi %15
  • İşletme Testi %15
  • İktisat Testi %15

KPSS P23 puan türü kaç yıl geçerlidir?

ÖSYM bazı KPSS puan türlerini o yıl içinde geçerli sayar. Ancak KPSS Lisans oturumu ve A Grubu sınavları bunun dışındadır. Bu nedenle P23 puan türü de Lisans oturumunun geçerlilik süresiyle aynıdır.



Son Güncelleme: 16.10.2020 17:09
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Anahtar Kelimeler:
KPSSPuan TürüP23
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