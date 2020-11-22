KPSS Ortaöğretim tamamlandı... Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Mliyonlarca ortaöğretim mezunu kişinin kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanma hayali ile girdikleri 2020 KPSS ortaöğretim sınavı az önce tamamlandı.

KPSS ortaöğretim sınavı ÖSYM tarafından ülke çapında yapıldı ve sınavda binlerce öğretmen ve üniversite personeli görev aldı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan sınavda adaylara 60 soru genel yetenek alanından, 60 soru ise genel kültür alanından soru yöneltildi ve 2 saat 10 dakika (130 dakika) zaman verdildi.

ÖSYM tarafından yapılan KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları açıklanan takvime göre 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK?

Sınava giren adaylar ise KPSS sınav sonuçlarını aday işlemleri sistemine kendi kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapıp öğrenebilecekler.