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KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyordu. 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

29 Kasım 2020 Pazar 21:22
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2020 KPSS ortaöğretim sınavı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarını merakla beklemeye koyuldu.

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları daha önce yayınlanmış olan ÖSYM takvimine göre 14 Aralık tarihinde duyurulacak.

Sınav sonuçlarının duyurulması

KPSS sınav sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak. Adaylar kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçları görüntüleyebilecek.

Öte yandan ÖSYM sınav sonuçlarının basılmayacağını ve adreslere gönderilemeyeceğini duyurdu. Sınav sonuçları online olarak bildirilecek ve adaylar sonuçlarda doğru ve yanlış yaptıkları soruları görebilecek.

Bununla birlikte Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmeyecek.



Son Güncelleme: 29.11.2020 21:22
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYMKPSS
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