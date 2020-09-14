KPSS Lisans sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler ortaöğretim sınavına çevrildi. Adaylar ÖSYM’nin başvuru tarihlerini açıklayacağı duyuruyu bekliyor. Her iki yılda bir yapılan KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu.

KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?

2020-KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuruları ise 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS ne zaman?

KPSS Ön lisans: 25 Ekim 2020

KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Lisans sonuçları (Genel Yetenek – Genel Kültür – Eğitim Bilimleri – Alan Bilgisi – Öğretmenlik Alan Bilgisi) 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 26 Kasım 2020,

KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020,

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.