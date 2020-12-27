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KPSS Ortaöğretim 75 puan altı atama yapan kurum ve pozisyonları

KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla adayların aklına aldıkları puanlarla hangi kurumlara atanabiliriz sorusu takıldı. İşte atama yapan kurumlar ve puanları…

27 Aralık 2020 Pazar 18:53
KPSS Ortaöğretim 75 puan altı atama yapan kurum ve pozisyonları
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KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca aday aldıkları düşük puan ile atanabilecekleri birimleri bulmaya çalışıyorlar. Her kurum farklı puanlar ile alım yaptığı için 55 ve 75 puan arası ile atama yapan mecralar merak konusu oldu. 

75 Puan Altı Arası Atama Yapan Kurum ve Pozisyonları

KPSS ortaöğretim puanı ile mezunların; İşçi alımı, 4/B'li personel alımı, askeri kurumlara sivil memur alımı, mahalli idarelere zabıta memuru ile itfaiyeci alımı, Adalet Bakanlığı'na zabıt kâtibi ve infaz koruma memuru alımı gibi birçok kurum ve pozisyonların listesini ve detaylarını buradan görebilirsiniz

Adalet Bakanlığı ve CTE'den Kamu Eleman Alımı 

Adalet Bakanlığı ve CTE yakın bir süreçte 10 bin kamu personel alımına başlayacak. Yapılacak bu personel alımında adayların lise mezunu olması ve KPSS'den 70 puan alma şartı aranmaktadır. Adayların şanslarının yüksek olması için KPSS'den 85 ve üzeri almaları gerekmektedir. Alımı yapılacak olan kadroların toplam sayısından 5 ile 20 kat fazla aday mülakatlara çağırılacaktır. Aynı puanı alan adayların, doğum tarihleri, mezun oldukları tarih ve bilgileri tercih döneminde öncelik hakkına sahip olmalarını sağlayacaktır. 

Üniversiteler Personel Alımını Puan Sıralaması Olmadan Gerçekleştirecek

Üniversitelerde yapılacak olan sağlık ve büro elemanı, tekniker ile teknisyen alımları KPSS puan sıralaması aranmadan yapılacaktır.

Belediyeler KPSS Puanı ile Hangi Pozisyonda Personel Alımı Yapacak?

En az lise mezunu olup KPSS ortaöğretim sınavında 85 ve üstü puan alan adaylar belediyeler bünyesinde ikametgâh şartı aranmadan zabıta memuru, itfaiye eri, VHKİ, sekreter, düz memur ve kamu personeli gibi pozisyonlara müracaat edebilecek.

Ortaöğretim Memurları Nitelik Kodları için TIKLAYIN

KPSS 2020/1 Atamalarına Göre Puan Listesi İçin TIKLAYIN

55 ve 60 Puan ile Memur Alımı İçin Gerekli Belgeler

-Kimliğin gerçeği ve fotokopisi

-Diplomanın gerçeği ve noter onaylı öneği (E Devletten alınabilen memuriyet belgesi de geçerlidir.)

-Yabancı Okul Mezunu memur adayları Denklik Belgesinin gerçeği veya onaylı sureti

-55-59 KPSS puanı ile memur alımı duyurusuna başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişki olmadığı gösterir belgeler gerekir.

-Belirlenen hastanelerden alınacak sağlık raporu

-2 adet fotoğraf ve başvuru formunun doldurulması

-Adliyeden alınacak adli sicil belgesi

-Daha önce çalıştığınız süreleri gösterir Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet belgesi 



Son Güncelleme: 27.12.2020 18:53
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KPSSMemur AlımıPuan
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