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KPSS Ortaöğretim 55-75 civarı puanla atama yapılan kadrolar nelerdir?

Yaşa şartlarının zorlaştığı günümüz koşullarında insanlar devlet bünyesinde çalışmak ve memur olmak istemektedir. Kadro sahibi olmak isteyen kişiler, KPSS sınavına girerek aldıkları puana göre kadro seçimi yapabilmektedirler. KPSS puanına göre başvurulabilecek kadrolar merak edilmektedir.

07 Ocak 2021 Perşembe 21:12
KPSS Ortaöğretim 55-75 civarı puanla atama yapılan kadrolar nelerdir?
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KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı. Her birim farklı puanla alım yapacaktır.

55-75 civarı puanla atama yapılan kadrolar nelerdir?

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adayların çoğu düşük puan ile memur olabilecekleri kadroyu merak etmektedir.

70 puan altında atanan kadrolar nelerdir?

Tercih edilecek kadro ve pozisyonlar aşağıdaki linkte yer almaktadır.

 minmaxortaogretim13082020.pdf (osym.gov.tr)

  • İşçi alım ilanları
  • 4/B’li personel alım ilanları
  • Askeri kurumlara sivil memur
  • Mahalli idarelere zabıta memuru ve itfaiyeci
  • Adalet bakanlığına zabıt katibi ve infaz koruma memuru

Adalet Bakanlığı ve CTE, 10 bin personel alacak

  • KPSS’den 70 puan şartı
  • Alım yapılacak kadroların toplam sayısın 5-20 katı arasında aday mülakatlara girebilecek
  • Sınavdan 85 üstü alan adayların alınma ihtimalleri güçlü olacaktır
  • Tercih yapılırken aynı puanı almış olan adayların doğum ve mezuniyet tarihleri belirleyici olacaktır

Üniversitelere personel alımı

  • Sağlık personeli
  • Büro personeli
  • Tekniker
  • Teknisyen

Kadrolarında puan sınırı bulunmamaktadır.

Belediye personel alımı

Belediyeler, ikametgah şartı aranmaksızın KPSS puanına göre personel alımı yapmaktadır.

  • Zabıta
  • İtfaiye eri
  • VHKİ
  • Sekreter
  • Düz memur
  • Kamu personeli

85 puan ve üzeri adaylar başvuruda bulunabilmektedir.  Adaylarda aranan niteliklere aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

ortaogretimnitelik23072020.pdf (osym.gov.tr)

KPSS 2020/1 atamalarına göre puan tablosuna linkten ulaşılabilmektedir.

minmaxortaogretim13082020.pdf (osym.gov.tr)

55-60 puan ile kadro sahibi olmak

  • Kimlik aslı ve fotokopisi
  • Diploma aslı ve noter onaylı öneği (E-Devlet üzerinden memuriyet belgesi de alınabilmektedir)
  • Yabancı okul mezunu olan adayların Denklik Belgelerinin aslı ya da onaylı sureti
  • 55-59 KPSS ile başvuruda bulunan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığını kanıtlayan belgeler
  • Belirlenmiş hastanelerden alınacak sağlık raporu
  • 2 tane fotoğraf ve başvuru formunun doldurulması
  • Adli sicil belgesi (Adliyeden temin edilecek)
  • Daha önce çalışılan süreleri gösterecek SGK hizmet belgesi

 

 

 

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 21:12
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Anahtar Kelimeler:
KPSSOrtaöğretim
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