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KPSS önlisans kaç net kaç puan getirir? Puan hesaplama işlemleri

2020 senesinde yapılacak olan önlisans KPSS sınavlarına sayılı günler kala, sınava girecek olan adaylar çoktan kaç net yapacaklarının hesaplarına başlamıştır. Bu haberimizde ise net hesaplamasına yardım edecek detayları vereceğiz.

19 Ekim 2020 Pazartesi 20:56
KPSS önlisans kaç net kaç puan getirir? Puan hesaplama işlemleri
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KPSS Önlisans sınavına girerek toplamda 35 adet net yapmış bir bireyin puanı 67,662’ dir. 45 net yapmış bir bireyin puanı ise 71, 623’ dür. 70 net yapmış bir bireyin puanı ise 81, 716’ dır.

KPSS P1 Puanı Nasıl Hesaplanır:

KPSS sınavlarında yer alan bu puan sadece Genel Kültür ve Genel Yetenek testi kapsamında hesaplanmaktadır. KPSS P1 puanı hesaplamalarında ise Genel Yetenek puanın yüzde 70, Genel Kültür ise yüzde 30’ unu belirlemektedir. Puanı hesaplamak için kullanacağınız formül ise:

*Kişinin Genel Yetenek neti x 0. 7

*Kişinin Genel Kültür neti x 0. 3

*+40= KPSSP1 puanı.

Önek vermek gerekirse: 40 GK, 50 GY neti var olan bir adayın puanlandırması şöyle hesaplanmaktadır; 50 x 0.7 = 35, 40 x 0. 3=12 çıkan sonuçlar toplanır 12+35+40= 87


 

KPSS P2 Puanı Nasıl Hesaplanır:

KPSS P2 puanlarını yüzde 60’ ını Genel Yetenek oluşturmaktadır, yüzde 40’ ını ise Genel Kültür. Formül değişmemek ile birlikte bu konuda bilinmesi gereken faktör P2 puanının KPSS Lisan sınavına girmesidir. Yani önlisan alan birinin KPSS’ ye girmesinin ardından P2 puanı hesaplanmaz. Kişi en az 4 yıl eğitim görmelidir.

KPSS P3 Puanı Nasıl Hesaplanır:

KPSS P3 puanını eşit oranda hesaplanmaktadır ve Lisans B Grubu kadrolarına yerleştirme amacı ile kullanılmaktadır. Puanlar ise; Genel Yetenek yüzde 50 , Genel Kültür yüzde 50 şeklinde olmaktadır ve puanlamalar eşit bir şekilde yapılmaktadır.

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 19.10.2020 20:56
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