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KPSS önlisans 60,70,80,90 KPSS puanı ile nereye girilir?

ÖSYM, KPSS önlisans 60, 70, 80 ve 90 KPSS puanı ile nereye girilebileceği araştırılmaya başlandı. İşte KPSS önlisans puanıyla atanabilecek yerler.

27 Kasım 2020 Cuma 00:27
KPSS önlisans 60,70,80,90 KPSS puanı ile nereye girilir?
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ÖSYM, KPSS önlisans sonuçlarını açıkladı. Adaylar sınav sonuçlarını gördükten sonra aldıkları puanlarla hangi kurumlarda atanabileceklerini araştırmaya başladılar. Bu süreçte ÖSYM’nin yayınlayacağı tercih kılavuzu ile adaylar aldıkları puanlara göre tercih haklarını kullanabilecek.

KPSS önlisans atama taban puanları açıklandı mı?

Kamu kurumlarında hizmet vermek isteyen iki yıllık üniversite mezunu adaylar 25 Ekim’de önlisans KPSS’de ter döktüler. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar KPSS tercih kılavuzu ile atanabilecekleri yerleri araştırmaya başladılar.

60 ila 90 arası KPSS puanıyla nereye girilir?

Aşçı

Bilgisayar İşletmeni

Büro personeli

Dağıtıcı

Dava Takip Memuru

Destek Personeli

Diğer Sağlık Personeli

Ebe

Eksper

Gemi Adamı

Hareket Memuru

Hemşire

İcra Memuru

İş Makinası Sürücüsü

İtfaiyeci

Kaloriferci


Kondoktör

Koruma Ve Güvenlik Görevlisi

Laborant

Muhasebeci

Mutemet

Orman Muhafaza Memuru

Programcı

Sağlık Memuru

Sağlık Teknikeri

Sekreter

Sürveyan

Şoför

Teknik Ressam

Tekniker

Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni

Veteriner Sağlık Teknikeri

Veznedar

Yurt Yönetim Memuru

Zabıta Memuru

 



Son Güncelleme: 27.11.2020 00:27
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Anahtar Kelimeler:
KPSS ÖnlisansKpss Tercih Kılavuzu
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