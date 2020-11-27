KPSS önlisans 60,70,80,90 KPSS puanı ile nereye girilir?

ÖSYM, KPSS önlisans sonuçlarını açıkladı. Adaylar sınav sonuçlarını gördükten sonra aldıkları puanlarla hangi kurumlarda atanabileceklerini araştırmaya başladılar. Bu süreçte ÖSYM’nin yayınlayacağı tercih kılavuzu ile adaylar aldıkları puanlara göre tercih haklarını kullanabilecek.
KPSS önlisans atama taban puanları açıklandı mı?
Kamu kurumlarında hizmet vermek isteyen iki yıllık üniversite mezunu adaylar 25 Ekim’de önlisans KPSS’de ter döktüler. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar KPSS tercih kılavuzu ile atanabilecekleri yerleri araştırmaya başladılar.
60 ila 90 arası KPSS puanıyla nereye girilir?
Aşçı
Bilgisayar İşletmeni
Büro personeli
Dağıtıcı
Dava Takip Memuru
Destek Personeli
Diğer Sağlık Personeli
Ebe
Eksper
Gemi Adamı
Hareket Memuru
Hemşire
İcra Memuru
İş Makinası Sürücüsü
İtfaiyeci
Kaloriferci
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi
Laborant
Muhasebeci
Mutemet
Orman Muhafaza Memuru
Programcı
Sağlık Memuru
Sağlık Teknikeri
Sekreter
Sürveyan
Şoför
Teknik Ressam
Tekniker
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni
Veteriner Sağlık Teknikeri
Veznedar
Yurt Yönetim Memuru
Zabıta Memuru