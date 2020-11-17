KPSS Önlisans 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?

25 Ekim 2020 tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Önlisans sınavı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Pek çok kişi 2020 KPSS Önlisans sınavının açıklanıp açıklanmadığı araştırılmaya devam ediyor.

1 milyon 400 bin kişinin sınava başvuru yaptığı belirtilirken 25 Kasım’da Önlisans sınavı gerçekleşmişti. Geçtiğimiz yıl 644 bin 557 kişinin başvuru yaptığı sınava bu sene 1 milyon 400 bin kişi başvuru yapmıştı.

Adaylar sınav sonuçlarını merak ederken, sınav sonuçları açıklandığında ÖSYM resmi intenet sitesi üzerinden açıklama yapılacağı aktarıldı.

2020 KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

26 Kasım 2020 tarihinde sınav sonuçları açıklanacak açıklamaları sonrasında adaylar bekleyişe geçti.

KPSS önlisans sınavına kimler girebilir?