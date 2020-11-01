KPSS memurluk sınavı hangi yıllarda yapılır? Hangi KPSS sınavı ne zaman, kaç yılda bir yapılır?

KPSS sınavı öğrenci olan veya mezun olan pek çok kişi için sürekli merak edilen ve araştırılan sınavlardan bir tanesidir. Pek çok kişi KPSS sınav türleri, yılda kaç defa yapıldığı veya kaç tane KPSS çeşidi olduğunu merak etmektedir.

KPSS sınavı nedir?

Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak personel alımları için düzenlenen ve test usulü esasına dayalı olarak adayların puanlarına göre kurumlara alımlarının yapıldığı sınavın genel adı KPSS’dir. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda kamu kurumlarından istifa eden, emekliye ayrılan, kurum değiştiren veya daha fazla personele ihtiyaç olması nedeni ile yapılan alımlarda sınav sonuçları ve puanlar çok önemlidir. KPSS sınavı orta öğretim, ön lisans ve lisans türlerinde olarak toplam 3 sınav tipindedir.

Oturumlara göre KPSS puan türleri nelerdir?

KPSS sınavı ile öğretmenlik atamalarında ÖABT sınavı zorunlu tutulurken diğer alanlarda yapılacak alımlarda herhangi bir ek sınav bulunmamaktadır. Ancak son yapılan düzenlemeler ile birlikte din hizmetlerine girmek isteyen adaylar için de DHBT sınavı zorunlu tutulmaya başlanmıştır.

Kamu kurumlarına yapılacak alımlar eğitim durumlarına ve statülerine göre farklı türlerde olmaktadır. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavında adayların girmek istedikleri alanlara göre belirlenen türlerde tercih yapılması gerekmektedir.

KPSS çift yıl ne anlama gelmektedir?

ÖSYM tarafından düzenlene KPSS sınavı için tek yıl ve çift yıl kavramları bulunmaktadır. Buna göre 2020 yılında yapılacak KPSS sınavı çift yıl olarak kabul edilirken 2021 yılı tek yıl olarak kabul edilir. Bu durumdan çıkan sonuçta ise çift yıllarda KPSS sınavının tüm oturumları gerçekleştirilirken tek yıllarda bazı oturumlar yapılmamaktadır.

Çift yıllarda A grubu, öğretmenlik, B grubu, DHBT ve diğer tüm oturumlarda sınavlar yapılırken tek oturumlarda bu sınav türlerinden bazıları es geçilmektedir.

KPSS hangi yıllarda düzenlenmektedir?

KPSS sınav türleri ve oturumları yukarıda belirtildiği üzere tek yıl ve çift yıllarda farklı olarak uygulanmaktadır. ÖSYM, tek yıllarda yapılacak sınavları yıl başında açıklanan takvim ile birlikte duyururken çift yıllarda açıklama yapılmadan tüm sınavlar yapılmaktadır.