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KPSS Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı

ÖSYM tarafından hafta sonu gerçekleştirilen KPSS Lisans Alan Bilgisi testlerinin soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 17:19
KPSS Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
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ÖSYM tarafından 12-13 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı.


Adaylar, her test için %10’luk bölümü yayınlanan Temel Soru Kitapçığı soru ve cevaplarına, 14 Eylül 2020 saat 14.30’dan itibaren https://ais.osym.gov.tr intenet adresine giriş yaparak 10 gün boyunca erişebilecektir.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre KPSS sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak. Sınava giren adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarını öğrenebilecekler.



Son Güncelleme: 14.09.2020 17:19
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Anahtar Kelimeler:
KPSSÖSYM
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