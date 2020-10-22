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KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün geldi! KPSS 2020 açıklandı mı?

KPSS 2020'nin açıklanacağı tarih 22 Ekim olarak açıklanmıştı. Beklenen tarihin gelmesi ile birlikte sınava giren kişiler sınav sonuçlarını merak etmeye başladı.

22 Ekim 2020 Perşembe 20:15
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün geldi! KPSS 2020 açıklandı mı?
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KPSS’nin Eylül ayında yapılan Genel Kültür - Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavının 22 Ekim tarihinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından açıklanan tarihe göre 22 Ekim’de açıklanması beklenen sınav sonucu, adayların heyecanlanmasına sebep oldu.

KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?


ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde ÖSYM’nin resmi intenet sitesinde açıklanacak.

KPSS lisans sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

KPSS sonuçlarına erişmek isteyen adaylar ÖSYM’nin resmi intenet sitesine T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile giriş yaparak ulaşabilmektedir.



Son Güncelleme: 22.10.2020 20:15
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Anahtar Kelimeler:
KPSS22 Ekim
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