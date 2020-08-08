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KPSS Kurum ve kuruluşlarda KPSS 2020 / 1 kontenjan sayısı

KPSS 2020 / 1 Lisans bölümleri kontenjanları ortaya çıktı. Adaylar niteliklerine uygun bölümlere başvuruda bulunarak atanabilecekler.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 18:01
KPSS Kurum ve kuruluşlarda KPSS 2020 / 1 kontenjan sayısı
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ÖSYM koordinasyonluğunda gerçekleşecek KPSS 2020 / 1 merkezi atamaları, merkezi yerleştirme ile uzun ismiyle kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadro pozisyonuna merkezi işlemlerine dair kontenjanlar duyuruldu.

Adaylar 23 Temmuz – 4 Ağustos 2020 tarihleri içerisinde saat 23.59’da tamamlanacak. Kontenjanda bulunan lisans mezunlarına 1539, ön lisans mezunlarına 912 ve ortaöğretim mezunlarına ise 131 kişilik kontenjan açıldı. 2018 KPSS’den sonra merkezi atamalarda en çok kadro KPSS 2020 / 1 adaylarına verildi. 2018’da 1.2 milyonu aşkın lisans ve 750 bini aşkın ön lisans ile 1 milyonu aşkın ortaöğretim mezunu katıldı. KPSS 2020/1 merkezi atamalarda alım sayısı 7090 olacak.

Mezun olunan bölümlerin kontenjan sayısı

Merkezi atamalarda lisans mezunları için 1539 kişilik kontenjan lisansa göre değerlendirildiğinde atamalarda hangi bölümler için ne kadar alım yapıldığı görülmektedir. Buna göre;

4001 nitelik kodu (bütün lisans mezunları) için 115,

4429 nitelik kodu (Çalışma Ekonomisi)için 220,

4427 nitelik kodu (Ekonometri) için 142,

4419 nitelik kodu için (Hukuk) 254,

4421 nitelik kodu için (İktisat) 671,

4431 nitelik kodu için (İşletme) 249,

4459 nitelik kodu için (Kamu Yönetimi) 176,

4459 nitelik kodu için (Maliye) 673,

4507 nitelik kodu için (Uluslararası İlişkiler) 148,

4531 nitelik kodu için (Bilgisayar Mühendisliği) 157,

4611 nitelik kodu için (Elektrik – Elektronik Mühendisliği) 151,

4703 nitelik kodu için (Endüstri mühendisliği) 122,

4425 nitelik kodu için (İstatistik) 119,

4689 nitelik kodu için (Harita Mühendisliği) 134,


4369 nitelik kodu için (Makine Mühendisliği) 138,

4984 nitelik kodu için (Tapu ve Kadastro) 126 kişi alım yapılacak.

Kurum ve kuruluşlarda KPSS 2020 / 1 kontenjan sayısı

Merkezi atamalarda dikkat edilecek en önemli noktalardan birisi kurum ve kuruluşlara göre dağılım olmaktadır. Buna göre;

SGK için 800,

Farklı üniversiteler için 230,

Göç İdaresi için 78,

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 76,

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri 70,

Türkiye Elektrik İletişim 51,

Et ve Süt Kurumu 24,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 21,

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 20,

Devlet Demiryolları 17,

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 17,

Vakıflar Genel Müdürlüğü 15,

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 14,

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 10,

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü için 6 kontenjan açıldı.  

Açılan kontenjanlarda gerekli şartları sağlayan adaylar başvuruda bulunarak atanabilecekler. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans bölümlerinden kendi niteliğinize uygun kontenjanlara başvuruda bulunabilirsiniz.



Son Güncelleme: 08.08.2020 18:01
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