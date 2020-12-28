KPSS bekçi alımı taban puanı kaçtır, kaç puanla bekçi alımı yapılıyor?

KPSS Ortaöğretim’e giren lise mezunu adayların takip ettiği alımlardan bir tanesi de, bekçilik için yapılacak alımlar. Kamusal alanların güvenliğinden sorumlu olan bekçi alımları için gereken detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Kaç puan gerekiyor?

Bekçi alımları için önceki yıllarda, KPSS’den en az 70 puan alınması gerekiyordu. Bu sene de bekçi olmak isteyen adayların, 70 puan ve üstü alması gerekmektedir.

Bekçi olmak isteyen lise mezunları, bekçi alımı için koyulan KPSS şartının kaldırılmasını talep etmektedir. Ancak şu ana kadar bu yönde alınmış bir karar bulunmuyor.

Bekçi olmak için gereken diğer şartlar nelerdir?

En az lise veya dengi bir okulu bitirmiş olmak.

Bekçi olmak isteyen adayın boyu en az 1.67 olmalı.

Askerlik görevini yerine getirmiş olmalı.

Beden kitle endeksi 18-27 arasında olmalı.

En az 18 yaşında en fazla ise 31 yaşında olmalı.

Herhangi bir yüz kızartıcı suç işlememiş olmalı.

Terör örgütleriyle bir ilişkisi bulunmamalı.

Memuriyete aykırı hallerde bulunmamış olmalı.

Silah taşımak için gereken şartlara sahip olmalı.