KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? Sınav ücreti ne kadar?

KPSS başvuru tarihi ne zaman?
ÖSYM’nin yürüttüğü KPSS A Grubu ve Öğretmenlik yani Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri alanlarında yapılacak olan sınav, KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT için başvuru tarihleri açıklandı. Sınavlara başvuru 28 Mayıs-14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak.
KPSS’nin ücreti ise henüz açıklanmadı.
KPSS geç başvuru tarihi ne zaman?
Sınav için başvurusunda geciken adaylara yönelik geç başvuru tarihi ise 22-23 Haziran tarihinde yapılacak.
KPSS 2021 sınav tarihleri
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 1 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.
Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2. Gün 8 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.
Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 15 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.
KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sınav sonuçları ise 16 Eylül 2021 tarihinde adaylarla paylaşılacak.