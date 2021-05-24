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KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? Sınav ücreti ne kadar?

KPSS adayları için heyecan başladı. Kendi alanlarında sınavlara girecek olan gelecekleri için hedefleri olan adaylar sınav başvurularının ne zaman başladığını merakla araştırıyor. Peki KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Sınav ücreti ne kadar?

24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:57
KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? Sınav ücreti ne kadar?
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KPSS başvuru tarihi ne zaman?

ÖSYM’nin yürüttüğü KPSS A Grubu ve Öğretmenlik yani Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri alanlarında yapılacak olan sınav, KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT için başvuru tarihleri açıklandı. Sınavlara başvuru 28 Mayıs-14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak.

KPSS’nin ücreti ise henüz açıklanmadı.

KPSS geç başvuru tarihi ne zaman?

Sınav için başvurusunda geciken adaylara yönelik geç başvuru tarihi ise 22-23 Haziran tarihinde yapılacak.

KPSS 2021 sınav tarihleri

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 1 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1. Gün 7 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2. Gün 8 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 15 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları ise 16 Eylül 2021 tarihinde adaylarla paylaşılacak.

 


Son Güncelleme: 24.05.2021 13:57
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KPSSSınavÜcretiBaşvuruTarihi
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