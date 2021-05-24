KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? Sınav ücreti ne kadar?

KPSS başvuru tarihi ne zaman?

ÖSYM’nin yürüttüğü KPSS A Grubu ve Öğretmenlik yani Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri alanlarında yapılacak olan sınav, KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT için başvuru tarihleri açıklandı. Sınavlara başvuru 28 Mayıs-14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak.

KPSS’nin ücreti ise henüz açıklanmadı.

KPSS geç başvuru tarihi ne zaman?

Sınav için başvurusunda geciken adaylara yönelik geç başvuru tarihi ise 22-23 Haziran tarihinde yapılacak.

KPSS 2021 sınav tarihleri

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 1 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1. Gün 7 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2. Gün 8 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 15 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları ise 16 Eylül 2021 tarihinde adaylarla paylaşılacak.