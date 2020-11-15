KPSS B grubu sınavları her yıl yapılacak mı?

KPSS B grubu sınavları, her iki senede bir gerçekleştirilmektedir. Diğer yandan milyonlarca aday ise sosyal medya ve intenet üzerinde KPSS B grubu sınavlarının her sene düzenli olarak gerçekleştirilmesine yönelik taleplerini dile getiriyorlar.

KPSS B grubu sınavları her sene yapılacak mı?

KPSS B grubu sınavlarının her sene düzenli olarak gerçekleştirilmesine yönelik talep formu binlerce aday tarafından ÖSYM’ye bildiriliyor. 2020 senesinde gerçekleştirilen KPSS’nin oldukça zor geçtiği, 2021 senesinde yeniden sınava katılmak istendiği ifade ediliyor.

Sosyal medya üzerinden konuyla alakalı olarak yapılan paylaşımlardan bazıları aşağıdaki kısımda yer alıyor.