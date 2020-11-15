KPSS B grubu sınavları her yıl yapılacak mı?

KPSS B grubu sınavları, her iki senede bir gerçekleştirilmektedir. Diğer yandan milyonlarca aday ise sosyal medya ve intenet üzerinde KPSS B grubu sınavlarının her sene düzenli olarak gerçekleştirilmesine yönelik taleplerini dile getiriyorlar.
KPSS B grubu sınavları her sene yapılacak mı?
Sosyal medya üzerinden konuyla alakalı olarak yapılan paylaşımlardan bazıları aşağıdaki kısımda yer alıyor.
- KPSS A grubu her yıl olurken KPSS B grubu da her sene olmalı hakkımızı arıyoruz.
- Memur olma hakkımız ertelenmemeli. KPSS B grubu her yıl sınav hakkı talep ediyor.
- Nasıl diğer alanların her yıl sınavı varsa B grubu sınavı da her yıl yapılmalı. Zaten kontenjan kısıtlı açılıyor. Gençliğimiz sınav beklemekle geçiyor.
- Ya KPSS B grubu da eşit bir şekilde her yıl yapılsın veya iki yıl içerisinde tecrübe kazanabileceğimiz istihdam alanları oluşturulsun.
Son Güncelleme: 15.11.2020 20:15