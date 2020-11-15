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KPSS B grubu sınavları her yıl yapılacak mı?

Her iki senede bir gerçekleştirilen KPSS B grubu sınavlarının her sene gerçekleştirilmesine yönelik talepler devam ediyor. Memur adayları sosyal medya üzerinden isteklerini dile getirmeyi sürdürüyorlar...

15 Kasım 2020 Pazar 20:15
KPSS B grubu sınavları her yıl yapılacak mı?
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KPSS B grubu sınavları, her iki senede bir gerçekleştirilmektedir. Diğer yandan milyonlarca aday ise sosyal medya ve intenet üzerinde KPSS B grubu sınavlarının her sene düzenli olarak gerçekleştirilmesine yönelik taleplerini dile getiriyorlar.

KPSS B grubu sınavları her sene yapılacak mı?


KPSS B grubu sınavlarının her sene düzenli olarak gerçekleştirilmesine yönelik talep formu binlerce aday tarafından ÖSYM’ye bildiriliyor. 2020 senesinde gerçekleştirilen KPSS’nin oldukça zor geçtiği, 2021 senesinde yeniden sınava katılmak istendiği ifade ediliyor.

Sosyal medya üzerinden konuyla alakalı olarak yapılan paylaşımlardan bazıları aşağıdaki kısımda yer alıyor.

  • KPSS A grubu her yıl olurken KPSS B grubu da her sene olmalı hakkımızı arıyoruz.
  • Memur olma hakkımız ertelenmemeli. KPSS B grubu her yıl sınav hakkı talep ediyor.
  • Nasıl diğer alanların her yıl sınavı varsa B grubu sınavı da her yıl yapılmalı. Zaten kontenjan kısıtlı açılıyor. Gençliğimiz sınav beklemekle geçiyor.
  • Ya KPSS B grubu da eşit bir şekilde her yıl yapılsın veya iki yıl içerisinde tecrübe kazanabileceğimiz istihdam alanları oluşturulsun.


Son Güncelleme: 15.11.2020 20:15
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Anahtar Kelimeler:
KPSSB GrubuSınavMemur
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