İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

KPSS/A KPSS/B -KPSS/1 KPSS/2 arasındaki farklar nelerdir?Hangi aday hangi sınav türüne katılmalıdır?

Geçtiğimiz ay tüm oturumları tamamlanan KPSS'nin sonuçlarının açıklanmasına az bir süre kala adaylar, 'KPSS/A KPSS/B KPSS/1 KPSS/2 arasındaki farklar nelerdir, hangi aday hangi sınav türüne katılmalıdır?' sorularına yanıt aramaya başladı. KPSS sınav türleri ve puan türlerine ilişkin bilgileri öğrenmek için içeriğimize göz atabilirsiniz.

20 Ekim 2020 Salı 00:36
KPSS/A KPSS/B -KPSS/1 KPSS/2 arasındaki farklar nelerdir?Hangi aday hangi sınav türüne katılmalıdır?
Takip Et:

Kamu Personeli Seçme Sınavı, devlet kurumlarında memur olarak görev yapmak isteyen adayların katılım sağladıkları bir sınavdır. ÖSYM tarafından ilk kez 17 Ekim 1999 tarihinde Devlet Memurları Sınavı (DMS) adı ile gerçekleştirilmiştir. Daha sonra memurluk alanı genişletilerek öğretmenlik, düz memurluk, sözleşmeli personel ve kariyer meslekleri için 07-08 Temmuz 2001 tarihinde Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS) adı altında yapıldı. Bu tarihlerden sonra KPSS sınavları Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarının yanı sıra A kadrolar, B kadrolar ve öğretmen adayları için üç farklı oturumda gerçekleştirilmeye başlandı. 

KPSS A kadro sınavı

KPSS A kadro sınavı her yıl gerçekleştirilmektedir. Sınava; Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi mezunları ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir.

Sınavda İktisat, Maliye, Muhasebe, Hukuk gibi uzmanlık derslerinin yanında Genel Yetenek ve Genel Kültür testi de adayların girmekle yükümlü oldukları ve başarılı olmak zorunda oldukları alanlardır. Sınavda 120 puan türü hesaplanır ve her kamu kurumu bu puan türlerinden bir ya da birden fazlasını göz önünde bulundurarak alım yaparlar.

Sınav içeriği:

-Cumartesi sabah oturumu;

Genel Kültür Testi (60 soru)

Genel Yetenek Testi (60 soru)

-Pazar sabah oturumu;

İktisat Testi (30 soru)

Maliye Testi (30 soru)

İşletme Testi (30 soru)

Muhasebe Testi (30 soru)

Hukuk Testi (30 soru)

-Pazar öğlen oturumu;

Uluslararası İlişkiler Testi (30 soru)

Kamu Yönetimi Testi (30 soru)

Ekonometri Testi (30 soru)

İstatistik Testi (30 soru)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi (30 soru)

Öğretmen adayları ise Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerini yanıtladıktan sonra Cumartesi öğleden sonra yapılan Eğitim Bilimleri Testine girmelidir. Bunun yanında branş öğretmenlikleri için Temmuz ayının ikinci Pazar günü Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖATL) testi yapılmaktadır.

KPSS B kadro sınavı


KPSS B kadro sınavı çift yıllarda Eylül ayının son Pazar günü gerçekleştirilmektedir. Bu gruptaki kadrolar tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulan görevlere atanacak memur veya sözleşmeli personeldir. KPSS B grubu kadrolar ile Memur, Hizmetli, Koruma, Güvenlik Görevlisi, Hemşire, Mühendis ve diğer benzeri görevlerin ataması gerçekleştirilir.

Sınav lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyinden yapılmaktadır. Bu sınavda alınan puan iki yıl boyunca geçerli olmaktadır. Lisans mezunları Temmuz ayında yapılan sınavdan alıkları puanla memur atamalarında tercih yapabilirler.

Sınav içeriği:

Genel Kültür – Genel Yetenek soru dağılımı

Matematik 18 soru

Sayısal Mantık 9 soru

Geometri 3 soru

Türkçe 27 soru

Sözel Mantık 3 soru

Tarih 27 soru

Coğrafya 18 soru

Vatandaşlık 9 soru

Güncel bilgiler 6 soru

Bir aday aynı dönemde KPSSP3 puanı ile KPSS B kadrolarına, KPSSP10 ile öğretmenlik kadrolarına ve diğer KPSS puanları ile de KPSS A kadrolarına başvuru yapabilecektir.

KPSS sınav türleri

KPSS A grubu

Bu gruptaki kadrolar kamu kurum ve kuruluşlarındaki müfettiş, uzman, kaymakam gibi kariyer odaklı meslekler için açılmıştır. Bu sınav için yaş şartı 30 yaşını aşmamış olmak iken devlet memuru olabilmek için aranan en önemli şart ise 18 yaşını doldurmuş olmaktır.

KPSS B grubu: B

Bu kadroda mühendislik, teknikerlik, memurluk ve avukatlık gibi atama yapılacak tüm kadrolar bulunmaktadır.

KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı:

Bu sınav MEB'e bağlı eğitim kurumlarında kadrolu ya da sözleşmeli olarak çalışmak isteyen adayları kapsamaktadır. Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri ile Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan adaylar Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavının yanında bu sınava da girmek zorundadır.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı:

Pedogojik formasyon almış Eğitim Fakülteleri ve diğer fakülte mezunlarının katılım sağlayabilecekleri sınavdır.

KPSS puan türleri

KPSS’de girilen sınava göre toplamda 121 puan çeşidi bulunmaktadır. Buna göre;

P3 Lisans – A ve B grubu

P10 – P121 Eğitim Mezunları: Öğretmenlik ve A grubu

P124 Lisans – İmam alımları



Son Güncelleme: 20.10.2020 00:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KPSSöğretmenlikPuan TürüKadro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okul kantinlerinin 19 Ekim'den itibaren açılmasına karar verildi
Okul kantinlerinin 19 Ekim'den itibaren açılmasına karar verildi
Bitlis'te bir okul karantinaya alındı
Bitlis'te bir okul karantinaya alındı
Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı, açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Erdoğan'dan canlı yayın açıklaması
Üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı, açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Erdoğan'dan canlı yayın açıklaması
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama yarın başlıyor
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama yarın başlıyor
Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar!
Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar!
ÖSYM DGS ek yerleştirme kılavuzunu ve tarihini açıkladı
ÖSYM DGS ek yerleştirme kılavuzunu ve tarihini açıkladı

Popüler Haberler

KPSS/A KPSS/B -KPSS/1 KPSS/2 arasındaki farklar nelerdir?Hangi aday hangi sınav türüne katılmalıdır?
Gelir vergisi ne zaman ödenir? 2020 Kimler gelir vergisi mükellefidir?
Alışveriş kredisi ile ödeme nasıl yapılır? 2020 Alışveriş kredisi herkese çıkar mı?
Altın ne kadar oldu? 20 Ekim 2020 Salı Güncel altın fiyatları 20 Ekim 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 20 Ekim 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 20 Ekim 2020 Salı
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 20 Ekim 2020 Salı
Bankaların güncel kredi faiz oranları 20 Ekim 2020 Salı
Bim indirimli ürünler kataloğu 20 Ekim 2020 Salı indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 20 Ekim 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde akrabalarla veya arkadaşlarla Cuma Namazı kılınır mı? Cuma namazı şartları nelerdir?
Oruç tutmanın ve ramazan ayının faziletleri nelerdir? Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalıdır?
Mahall Bomonti'de yüzde 0.59 faiz ve 120 ay vade ile ev sahibi yapıyor
Kredi kartı son ödeme tarihi nasıl değiştirilir? Kredi kartı son ödeme tarihi değiştirme yöntemleri
Kanalların yayın akışları 29 Kasım Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Kapıcı maaş brüt hesaplama tablosu 2020 Kapıcı maaşları nasıl hesaplanır?
Şans Tanrıçası filmi ne zaman vizyona giriyor? Şans Tanrıçası film konusu ve oyuncuları
Saygı dizisi ne zaman başlıyor? Blu TV Saygı dizisi fragmanı, oyuncuları, konusu ve yayın tarihi
Netflix Alya oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Üniversite stajyer maaşı ne kadar? 2020 Stajyer maaşı nasıl hesaplanır?
Azeri psikolog Nez kimdir? Azeri psikolog Nez hakkında bilgiler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.