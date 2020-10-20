KPSS/A KPSS/B -KPSS/1 KPSS/2 arasındaki farklar nelerdir?Hangi aday hangi sınav türüne katılmalıdır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı, devlet kurumlarında memur olarak görev yapmak isteyen adayların katılım sağladıkları bir sınavdır. ÖSYM tarafından ilk kez 17 Ekim 1999 tarihinde Devlet Memurları Sınavı (DMS) adı ile gerçekleştirilmiştir. Daha sonra memurluk alanı genişletilerek öğretmenlik, düz memurluk, sözleşmeli personel ve kariyer meslekleri için 07-08 Temmuz 2001 tarihinde Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS) adı altında yapıldı. Bu tarihlerden sonra KPSS sınavları Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarının yanı sıra A kadrolar, B kadrolar ve öğretmen adayları için üç farklı oturumda gerçekleştirilmeye başlandı.

KPSS A kadro sınavı

KPSS A kadro sınavı her yıl gerçekleştirilmektedir. Sınava; Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi mezunları ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir.

Sınavda İktisat, Maliye, Muhasebe, Hukuk gibi uzmanlık derslerinin yanında Genel Yetenek ve Genel Kültür testi de adayların girmekle yükümlü oldukları ve başarılı olmak zorunda oldukları alanlardır. Sınavda 120 puan türü hesaplanır ve her kamu kurumu bu puan türlerinden bir ya da birden fazlasını göz önünde bulundurarak alım yaparlar.

Sınav içeriği:

-Cumartesi sabah oturumu;

Genel Kültür Testi (60 soru)

Genel Yetenek Testi (60 soru)

-Pazar sabah oturumu;

İktisat Testi (30 soru)

Maliye Testi (30 soru)

İşletme Testi (30 soru)

Muhasebe Testi (30 soru)

Hukuk Testi (30 soru)

-Pazar öğlen oturumu;

Uluslararası İlişkiler Testi (30 soru)

Kamu Yönetimi Testi (30 soru)

Ekonometri Testi (30 soru)

İstatistik Testi (30 soru)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi (30 soru)

Öğretmen adayları ise Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerini yanıtladıktan sonra Cumartesi öğleden sonra yapılan Eğitim Bilimleri Testine girmelidir. Bunun yanında branş öğretmenlikleri için Temmuz ayının ikinci Pazar günü Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖATL) testi yapılmaktadır.

KPSS B kadro sınavı

KPSS B kadro sınavı çift yıllarda Eylül ayının son Pazar günü gerçekleştirilmektedir. Bu gruptaki kadrolar tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulan görevlere atanacak memur veya sözleşmeli personeldir. KPSS B grubu kadrolar ile Memur, Hizmetli, Koruma, Güvenlik Görevlisi, Hemşire, Mühendis ve diğer benzeri görevlerin ataması gerçekleştirilir.

Sınav lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyinden yapılmaktadır. Bu sınavda alınan puan iki yıl boyunca geçerli olmaktadır. Lisans mezunları Temmuz ayında yapılan sınavdan alıkları puanla memur atamalarında tercih yapabilirler.

Sınav içeriği:

Genel Kültür – Genel Yetenek soru dağılımı

Matematik 18 soru

Sayısal Mantık 9 soru

Geometri 3 soru

Türkçe 27 soru

Sözel Mantık 3 soru

Tarih 27 soru

Coğrafya 18 soru

Vatandaşlık 9 soru

Güncel bilgiler 6 soru

Bir aday aynı dönemde KPSSP3 puanı ile KPSS B kadrolarına, KPSSP10 ile öğretmenlik kadrolarına ve diğer KPSS puanları ile de KPSS A kadrolarına başvuru yapabilecektir.

KPSS sınav türleri

KPSS A grubu

Bu gruptaki kadrolar kamu kurum ve kuruluşlarındaki müfettiş, uzman, kaymakam gibi kariyer odaklı meslekler için açılmıştır. Bu sınav için yaş şartı 30 yaşını aşmamış olmak iken devlet memuru olabilmek için aranan en önemli şart ise 18 yaşını doldurmuş olmaktır.

KPSS B grubu: B

Bu kadroda mühendislik, teknikerlik, memurluk ve avukatlık gibi atama yapılacak tüm kadrolar bulunmaktadır.

KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı:

Bu sınav MEB'e bağlı eğitim kurumlarında kadrolu ya da sözleşmeli olarak çalışmak isteyen adayları kapsamaktadır. Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri ile Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan adaylar Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavının yanında bu sınava da girmek zorundadır.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı:

Pedogojik formasyon almış Eğitim Fakülteleri ve diğer fakülte mezunlarının katılım sağlayabilecekleri sınavdır.

KPSS puan türleri

KPSS’de girilen sınava göre toplamda 121 puan çeşidi bulunmaktadır. Buna göre;

P3 Lisans – A ve B grubu

P10 – P121 Eğitim Mezunları: Öğretmenlik ve A grubu

P124 Lisans – İmam alımları