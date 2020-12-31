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KPSS 7368 3366 4747 3238 7113 4421 4429 Nitelik kodları nedir?

KPSS 7368 3366 4747 3238 7113 4421 4429 nitelik kodlarının ne olduğu araştırılmaya başlandı. Bu kodların neyi temsil ettikleri sınava giren adaylar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini almış durumda.

31 Aralık 2020 Perşembe 04:08
KPSS 7368 3366 4747 3238 7113 4421 4429 Nitelik kodları nedir?
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KPSS nitelik kodlarının ne olduğu merak edilmeye başlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KPSS tercih kılavuzu yayınladı. Sınava giren ve tercih sürecinde olan kişiler 4421, 7113, 4429, 7257 ve 6225 nitelik kodlarını merak etmeye başladı. Bu kodlar sizlere en uygun kadro ve pozisyonlar için kolaylık sağlar.

KPSS nitelik kodu nedir?

Nitelik kodu, adayın seçeceği alan / bölüme göre belirlenen ve adayın sahip olması gereken özellikleri belirten kısa bir koddur. Bir kişi veya pozisyon için birden fazla program / alan koşulu varsa, bunlardan birini karşılamak yeterlidir.

7113 nitelik kodu:

 İngilizce bilmek şartını taşımaktadır.

 4421 nitelik kodu: 

Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi ve İdari Bilimler Programları, Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi lisans programlarından en az birisinden mezun olunması.

4429 nitelik kodu: 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi lisans programından mezun olunması gerekir.

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Son Güncelleme: 31.12.2020 04:08
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KPSSNitelikKodu
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