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KPSS 7307 özel şartı nedir? 7307 nitelik kodu nedir? 7307 özel koşulu ne demektir?

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri KPSS 7307 özel şartı nedir? 7307 nitelik kodu nedir? 7307 özel koşulu ne demektir? konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 20 Ağustos 2020 Perşembe günü yayınlanan haberimize göz atarak, KPSS 7307 özel şartı nedir? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

20 Ağustos 2020 Perşembe 00:20
KPSS 7307 özel şartı nedir? 7307 nitelik kodu nedir? 7307 özel koşulu ne demektir?
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Devlet memuru olmak isteyen vatandaşlar hayallerine adım atabilmek için KPSS’ye çalışmaktadır. KPSS sürecinde çalışan adaylar bir defa daha büyük bir heyecan yaşıyor. ÖSYM tarafından açıklanan tercih kılavuzu içerisinde nitelik kodları ve özel şartlar paylaşılmaktadır. Kadrolarda azalan veya artan kadrolara dair bilgilerin yer aldığı nitelik kodu ve özel şartlar adayların en fazla merak ettiği konu başlıkları arasında bulunuyor.

7307 nitelik kodu nedir?

ÖSYM tarafından paylaşılan tercih kılavuzu içerisinde 7037 nitelik kodu bulunuyor. Tercih kılavuzunda paylaşılan özel şartlarda adayların başvuru yapacağı kadrolar ve aranan koşullar bulunuyor. 7303 nitelik kodu Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü itfaiye personeli istihdamını kapsamaktadır. Burada bulunan özel şartlar istihdam edilecek itfaiye personelinde aranan şartları işaret ediyor.

7302 özel şartı nedir?

KPSS’ye çalışan veya puan alan adaylar içerisinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek isteyen vatandaşlar bulunmaktadır. DHMİ bünyesinde itfaiye çalışanı olarak istihdam edilecek adaylar içerisinde bazı şartlar aranmaktadır. Buna göre başvuruda bulunacak olan vatandaşların;

1.65 cm uzunluğunda olması,


Boyları içerisinde cm ile ifade edilen değerin son rakamından en fazla 10 – 15 kilo fazla olması,

28 yaşından büyük olmaması,

Sağlık durumunun mesleği icra etmeye engel olmaması,

Astım, nefes darlığı, ileri derece görme bozukluğu ve hastalıklar olmaması,

Meslek içerisinde bulunulan faaliyetlerde fobilerinin bulunmaması,

Sağlık durumunun istihdam edilmeye yeterli düzeyde olması gerekmektedir.



Son Güncelleme: 20.08.2020 00:20
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