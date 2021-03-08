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KPSS 3303 nitelik kodu ne işe yarar, nedir, hangi şartları taşır?

Her yıl binlerce insan KPSS sınavına girerek güzel bir işe girmenin hayalini kurmaktadır. Vatandaşlarımız 3303 nitelik kodunun ne olduğunu, ne işe yaradığını, şartlarının ne olduğunu merak ediyor.

08 Mart 2021 Pazartesi 19:20
KPSS 3303 nitelik kodu ne işe yarar, nedir, hangi şartları taşır?
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KPSS sınavına giren milyonlarca gencimiz, memur olup iyi bir işte çalışmak istiyor. Bu kapsamda vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konular arasında 3303 nitelik kodu ne olduğu, ne işe yaradığı ve şartlarının ne olduğu gelmektedir. KPSS sınavında üniversite, önlisans veya lise mezunları çeşitli sorulara tabi tutulmaktadır. Bu alanlarda başarı olan kişiler ilgili kurumlara atanıp memur olarak çalışa bilmektedirler. KPSS sınavına giren adaylar, mezun oldukları alanla ilgili meslek tercihinde bulunurlar. Ayrıca işçi alımı yapacak olan kurum ve kuruluşların belirli şartları bulunmaktadır. Buna göre Kişilerin mezun oldukları alanlarla ilgili bir takım nitelik kodları bulunmaktadır. Yani KPSS nitelik kodu adı altında verilen kodlar, kişinin hangi bölümden mezun olduğunu ve atanacakları alanları göstermektedir. Bu kapsamda KPSS’ye giren adayların en çok merak ettiği konuların başında 3303 nitelik kodunun ne olduğunu, ne işe yaradığı ve şartların ne olduğu gelmektedir.

3303 nitelik kodu, adalet meslek yüksek okulu ve adalet önlisans programı mezunu olan öğrencileri kapsamaktadır. Sadece bu okullardan mezun olan öğrenciler 3303 nitelik koduna başvuru yapabilirler. Bu bölüm dışında farklı bir bölümden mezun olan adaylar, bu nitelik kodu üzerinden başvuru yaparsa kabul edilmeyecektir. Bu alan üzerinden mezun olup 3303 nitelik kodu üzerinden işe alımlara başvuran kişilerin sadece mezun olduğu bölümün uyuşması yetmemektedir. İşe alım yapan kurumun da gerekli özelliklerini taşımaları gerekiyor.

KPSS 3303 nitelik kodu üzerinden sadece adalet meslek yüksek okulu ve adalet önlisans programı mezunları başvuru yapabilirler. Bu alan kodu üzerinden kurumlara başvuru yapacak olan kişilerin belirtilen adalet meslek yüksek okulu ve adalet önlisans programlarından mezun olma şartı vardır. Ayrıca bu bölümlerden mezun olduktan sonra başvuru yapılacak olan kurumun istediği özellikleri de taşıyor olmak gerekmektedir.

KPSS 3303 nitelik kodunun en belirgin şartı olarak adalet önlisans programı ve adalet meslek yüksek okulu mezunu olmak olarak gösteriliyor. Ayrıca bu alanla ilgili iş başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvuru yapacağınız yerin KPSS sınavından istenilen puanını almış olmanız gerekmektedir. Bu puanı aldıktan sonra iş başvurunuz kabul olursa sözlü mülakatı da geçmeniz gerekmektedir. Ardından diğer genel şartları da taşıyorsanız işe başlayabilirsiniz. 3303 nitelik kodunun yanı sıra 7165 nitelik kodu ise B sınıfı iş güvenliği uzmanı olmaktadır. 7009 nitelikli iş kodu ise İtalyanca dil bilmeyi gerektirmektedir.

Bu nitelik kodları ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kitapçığında sıralı bir şekilde ifade edilmektedir. Bu açıdan tercih yapmadan önce muhakkak bu nitelik kodlarına bakmanız sizler için iyi olacaktır. Eğer yanlış bir nitelik kodu üzerinden başvuru yaparsanız başvurunuz direk olarak iptal edilecektir. Yani 3003 nitelik koduna başvuru yapacak olan kişiler arasında iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunları, hukuk fakültesi mezunları gibi insanlar başvurursa, bu başvurular otomatik olarak geçersiz kabul edilecek. Eğer bir aday 3303 nitelik koduna sahipse adalet bakanlığı bünyesinde görev yapan teknisyen, mübaşir, aşçı ve zabit katipliği bölümlerine başvuru yapabilirler.

Nitelik kodundan ayrı olarak kurumların adaylardan istediği farklı niteliklerde olabilir. Bazı alanlara da KPSS puanı gerekmeksizin sözleşmeli memur olarak göreve başlana biliyor. 3303 nitelik kodu üzerinden adalet Bakanlığı’na başvuru yapacak olan kişilerin Türkiye cumhuriyeti Vatandaşı olması gerekiyor. Ayrıca erkek olan kişilerin askerlikle ilişiğinin bulunmaması gerekmektedir. Başvuru yapacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekir. Arşiv araştırmaları sonucunda olumlu bir not alması gerekir. KPSS puanından en az 70 puan almış olması gerekmektedir. 657 sayılı kanuna göre burada belirtilen suçların hiçbirisine karışmaması gerekir. Görevini yapmasına engel olacak akıl hastalığına sahip olmaması gerekir. Bu şartlardan ayrı olarak başvuru yapacağınız kurum sizden belki farklı özel şartlar isteyebilir.

3303 KPSS nitelik koduyla alakalı detaylı bilgileri sizler için verdik. Bu kod üzerinden adalet meslek yüksekokulu ve adalet önlisans programı mezunları başvuruda bulunarak Adalet Bakanlığı bünyesinde, merkez ve taşra birimlerine başvuruda bulunabilirler. 



Son Güncelleme: 08.03.2021 19:20
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Anahtar Kelimeler:
KPSS3303 Nitelik Kodu
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