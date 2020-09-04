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KPSS 3003 özel şartı nedir? 3003 nitelik kodu nedir? 3003 özel koşulu ne demektir?

KPSS 3003 özel şartı nedir? 3003 nitelik kodu nedir? 3003 özel koşulu ne demektir? haberi gündeme geldiği günden bu yana ilk sıralarda kendisine yer edinirken, habere dair en yeni ayrıntıları 4 Eylül 2020 Cuma tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de hemen sıcak gelişmelere yer verdiğimiz haberi okuyabilirsiniz.

04 Eylül 2020 Cuma 13:04
KPSS 3003 özel şartı nedir? 3003 nitelik kodu nedir? 3003 özel koşulu ne demektir?
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Devlet memuru olmak isteyen vatandaşları heyecanlandıran süreç devam ediyor. KPSS’ye giren veya KPSS’ye hazırlık yapan adaylar ÖSYM’den gelen açıklamaları takip ediyorlar. ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu da en önemli noktalar arasında bulunmaktadır. Kılavuzun açıklanmasını müteakip adayların hazırlık ve araştırma süreci başlayacaktır. Kılavuzda bulunan kadrolarla birlikte nitelik kodu ve özel şartların bilinmemesi de tercih sürecinde kafa karışıklığı yaşamanıza neden olabilir.

2020 yılı itibariyle kamuya personel alımları azalmaktadır. COVID-19 nedeniyle istihdamların azalması öngörülürken, memur adayları özel şartlar ve nitelik kodları araştırılıp yakından takip edilmektedir.

3003 nitelik kodu nedir?


ÖSYM her yıl KPSS sürecinde tercih kılavuzunu yayınlamaktadır. Adaylar kılavuzu takip ederek atanmayı planladıkları kadroya dair bilgileri inceleyebilir. Nitelik kodu ve özel şartlar üzerinde araştırma yaparak süreç hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Eğitim şartlarını karşılayan ve KPSS’den yeterli puanı alan adaylar 3003 nitelik kodu kadrolarına başvuruda bulunabiliyor. 3003 nitelik kodu Adalet Önlisans ve Adalet MYO mezunu adayları kapsamaktadır.

3003 özel şartı nedir ve ne anlama gelir?

Türkiye genelinde önlisans veya lisans programları sağlayan yükseköğretim kurumları yer almaktadır. Farklı bölümlerden mezun adayların eğitim durumu ve okudukları bölümler göz önünde bulundurularak devlet memurluğu kadroları için başvuruda bulunulabiliyor. Bu süreçte 3003 nitelik koduna başvuruda bulunabilmek için Adalet Önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun olmak gerekir.



Son Güncelleme: 04.09.2020 13:04
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