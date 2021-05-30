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KPSS 2021 tarihleri belli oldu! Üniversite KPSS tarihleri

ÖSYM binlerce adayın merakla beklediği 2021 KPSS tarihlerini açıkladı. Memur olma hayali kuran vatandaşlar KPSS 2021 tarihlerini merak ediyor. Peki 2021 yılı KPSS tarihleri ne zaman? Üniversite KPSS 2021 tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar…

30 Mayıs 2021 Pazar 22:02
KPSS 2021 tarihleri belli oldu! Üniversite KPSS tarihleri
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Kamu Personeli Seçme Sınavına girecek olan binlerce aday sınav tarihlerini araştırıyor. Adaylar, 28 Mayıs itibarıyla KPSS başvuru işlemlerine ais.osym.gov.tr sayfasından erişim sağlanabiliyor. İşte KPSS başvuru tarihleri…

Üniversite 2021 KPSS ne zaman?

ÖSYM 2021 sınav takvimi belli oldu. Takvime göre adaylar bugün itibarıyla sınavlara başvuru yapabilecek. ÖSYM, KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür Seansı ve Eğitim Bilimleri seansı başvuru ücretini 90 TL olarak belirledi.

KPSS başvuru tarihleri

Adaylar ÖSYM web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Sınav takvimine göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başvuruları 14 Haziran’a kadar devam edecek. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta yapılacak.

KPSS ortaöğretim başvuru sayfası

https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?RetunUrl=%2FKPSS1%2F2021%2F1%2FBasvuruKayit

KPSS 2021 başvuruları ne zaman?

KPSS başvuruları 28 Mayıs 2021’de başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek.

KPSS başvuru kılavuzu

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/KPSS/kilavuz28052021.pdf

KPSS nasıl yapılacak?

Başvurular ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılacak. Ödemeler başvuru sırasında online olarak yapılabilir. 

KPSS tarihleri

  • Genel Yetenek-Genel Kültür: 1 Ağustos 2021, Zaman: 10:15, 130 dakika
  • Eğitim Bilimleri: 1 Ağustos 2021, Saat: 14:45, 100 dakika
  • KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabahı (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15
  • KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, Ekonomi, Finans): 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45
  • KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabahı (İşletme, Muhasebe, İstatistik): 8 Ağustos 2021, Saat: 10:15
  • ÖABT TARİH, SINAV SAAT: 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam Hatip Lisesi Mesleki Ders Alanı Sınav Saati: 14.45

KPSS başvuru ücretleri

  • KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Oturum İçin): 90.00 TL
  • KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Oturum İçin): 65.00 TL
  • ÖABT (Her ÖABT Alanı İçin): 90,00 TL

Son Güncelleme: 30.05.2021 22:02
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KPSS 2021Kpss 2021 Başvuru TarihlerÖSYM Sınav Takvimi
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