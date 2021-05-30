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KPSS 2021 öğretmenlik başvuruları ne zaman? KPSS başvuru ekranı

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS 2021 için başvurular başladı. Adaylar, KPSS 2021 öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak konusunda araştırmalarını sürdürüyor. İşte KPSS başvuru ekranı.

30 Mayıs 2021 Pazar 22:02
KPSS 2021 öğretmenlik başvuruları ne zaman? KPSS başvuru ekranı
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KPSS 2021 için başvurular başladı. Devlet kurumlarında memur olmak isteyen yüzbinlerce aday, başvurularını 28 Mayıs itibariyle gerçekleştirecek. Başvurular elektronik ortam üzerinden alınacak.

2021 KPSS öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak?

KPSS’ye başvurmak isteyen öğretmen adayları, başvurularını ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. ÖSYM, Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları için başvuru ücretini 90 TL olarak açıkladı.

KPSS ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI

KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS’ye katılım sağlayacak olan adaylar 28 Mayıs’tan itibaren başvurularını yapabilecek. Sınav takvimine göre KPSS A Grubu Öğretmenlik Sınavı başvuruları 14 Haziran’a kadar sürecek.

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür / Eğitim Bilimleri oturumu (her oturum için): 90 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (her bir oturum için): 65 TL

ÖABT (her bir ÖABT alanı için): 90 TL

KPSS 2021 ne zaman yapılacak?

Genel Yetenek – Genel Kültür: 1 Ağustos 2021 saat: 10:15

Eğitim Bilimleri: 1 Ağustos 2021 saat 14:45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum: 7 Ağustos 2021 saat 10:15 (Kamu Yönetimi, Uluslararası ilişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum: 7 Ağustos 2021 saat 14:45 (Hukuk, Ekonomi, Finans)

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum: 8 Ağustos 2021 saat 10:15 (işletme, Muhasebe, İstatistik)

ÖABT: 15 Ağustos 2021 saat 10:15 / ÖABT İmam Hatip Lisesi Mesleki Ders Alanı saat: 14:45


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:02
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KPSS 2021Kpss 2021 öğretmenlikKPSS ÖABT
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