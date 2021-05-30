KPSS 2021 başvurusu nasıl yapılır? KPSS 2021 başvuru ekranı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için başvurular başladı. ÖSYM tarafından önceki gün KPSS başvuru kılavuzunu yayınladı. Adaylar, intenet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

KPSS 2021 başvuru nasıl yapılır?

2021 KPSS’ye girecek olan adaylar başvurularını intenet üzerinden gerçekleştirecekler. Elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden ya da ÖSYM’nin intenet adresinden başvurularını yapacaklar.

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ÖSYM’den KPSS’ye ilişkin yapılan açıklamada, adayların sınav başvurusu esnasında HES kodu bilgilerini bildirmeleri gerektiği belirtildi.

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2021 KPSS ne zaman?

2021 yılında KPSS Genel Kültür- Genel Yetenek- Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos’ta; KPSS Alan Bilgisi oturumu 7 Ağustos’ta; ikinci gün oturumları ise 8 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. KPSS Alan Öğretimi Bilgi Testi (ÖABT) ise 15 Ağustos’ta yapılacak.

KPSS sonuçları ise 16 Eylül 2021’de açıklanacak.