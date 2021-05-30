KPSS 2021 başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS 2021 başvuru tarihleri

ÖSYM, KPSS 2021 sınav başvuru tarihlerini açıkladı. Bu yıl sınava girecek olan adaylar 2021 KPSS A Grubu, Öğretim ve ÖABT başvuru tarihlerini merak ediyor. İşte KPSS sınav tarihleri…

2021 KPSS tarihleri ne zaman?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından 2021 ÖSYM sınav takvimini açıkladı. Böylece KPSS tarihleri açıklandı.

2021 KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos’ta,

KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos’ta, 2. gün oturumları ise 8 Ağustos’ta,

2021 KPSS Alan Öğretimi Bilgi Testi (ÖABT) 15 Ağustos’ta gerçekleşecek.

KPSS sonuçları 16 Eylül 2021’de açıklanacak.

Başvurular ne zaman?

28 Mayıs – 14 Haziran 2021 tarihleri arasında başvuru ekranı erişime açık olacak.

