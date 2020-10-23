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KPSS 2020 sınavında gangi sorular iptal edildi? ÖSYM tarafından hatalı soru açıklaması

KPSS 2020 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM'nin yapmış olduğu açıklamanın ne olacağı merak edildi. ÖSYM Başkanının açıklamasına göre KPSS 2020'deki bazı sorular iptal edildi ve cevaplar değiştirildi. Hangi soruların cevabı değiştirildi ve hangi sorular iptal edildi?

23 Ekim 2020 Cuma 17:20
KPSS 2020 sınavında gangi sorular iptal edildi? ÖSYM tarafından hatalı soru açıklaması
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2 Soru Hatalı 3 Soru İptal!

ÖSYM'nin açıklamasına göre; 12. temel soru E’nin cevabı C olarak değiştirildi ve  ÖABT bilim 28. sorusuna D’nin cevabı C olarak değiştirildi. Beden 55, din 74 ve okul öncesi 52. Sorular da sayılmayarak geçersiz sayıldı.


ÖSYM'nin yaptığı açıklama şöyle:

2020-KPSS (alan bilgisi) ve 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) lisans sınavlarının konularının analizi incelenip, cevap anahtarları kontrol edilmiş ve itirazların bilimsel bir değerlendirmesi yapılmıştır; 13 Eylül 2020’de 2020-KPSS'de yapılan 2020-KPSS Lisans Sahibi Bilgi Sınavı'nın 3. oturumunda istatistik test temel soruların yer aldığı kitapçıkta istatistik test için temel soruların yer aldığı kitapçığa "E" sayılan cevabın "C" olarak doğru cevabın düzeltilmesi Alan Bilgisi, 20 Eylül 2020 (ÖABT)  Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Test Kitapçığı Temel Sorular Kitapçığı 28 numaralı soru için "D" olarak girilen doğru cevabın “C” şıkkı şeklinde düzeltilmesi, Beden Eğitimi Testi Temel Sorular Kitapçığında Din 74. Soru ve Okul Öncesi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığında 52. Sorunun iptal edilmesine ve hariç tutulmasına karar verildi.



Son Güncelleme: 23.10.2020 17:20
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KPSSöabt
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