KPSS 2020 önlisans sınavı ne zaman yapılacak, sınav tarihi belli oldu mu? KPSS önlisans sınav yeri sorgulama ve sınav kağıdı işlemleri

KPSS Önlisans Yerleri Belli Mi?

21 Ağustos - 2 Eylül tarihleri ​​arasında KPSS ön lisans başvuruları tamamlandı. Geç başvuru yapacak kişiler ise 10-11 Eylül tarihleri ​​arasında yapacaktır. Adaylar 80 TL sınav ücretini KPSS başvuru kılavuzundaki düzenlemelere uygun olarak ödemişlerdir. İki yıllık üniversite mezunu olanlar için KPSS ön lisans 25 Ekim'de yapılacak. Sınav 10: 15'te başlayacaktır. Adaylar, sınava nereden girdiklerini gösteren sınava kayıt belgelerini TC Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle alabilecekler.

ÖSYM Uyardı!

KPSS Ön lisans Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 25 Ekim 2020 tarihinde 2020-KPSS ortak lisans sınavına başvuracak adaylar saat 10: 00'dan sonra alınmayacak. KKTC'de yaz saati 25 Ekim 2020'de sona erecek olup, Lefkoşa'da sınava girecek adaylar saat 09: 00'dan sonra sınav binasına giremeyecektir.

Milyonlarca devlet görevlisi adayı için 25 Ekim'de gerçekleşecek olan KPSS giriş sınavının sonuçları 26 Kasım'da ÖSYM tarafından açıklanacak.