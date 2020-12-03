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KPSS 2020/14 tercih kılavuzu ve Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu

KPSS 2020/14 tercih kılavuzu ve Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu merakla bekleniyordu. Adayların merakla beklediği KPSS 2020/14 tercih kılavuzu yayınlandı.

03 Aralık 2020 Perşembe 22:42
KPSS 2020/14 tercih kılavuzu ve Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu
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Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. KPSS puanına göre yapılacak alımların başvuruları merakla bekleniyordu. 1- 7 Aralık tarihinde yapılacak olan tercihler kapsamında Tercih Kılavuzu ÖSYM tarafından duyuruldu

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu yayınlandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilecek 12 bin sözleşmeli personel alımı tercihlerinin 1-7 Aralık tarihleri arasında yapacaklarını ve adaylar için tercih kılavuzunun yayınlandığını duyurdu.

Bakanlık 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında personel istihdamı yapacak. Tercih Kılavuzu saat 11:00’den itibaren erişime açılacak.

Bakan Koca açıklamıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada taşra teşkilatı hizmet birimlerine yerleştirmek üzere ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle 12 bin sözleşmeli personelin alınacağını duyurmuştu.

Söz konusu alımlarda 7.000 hemşire, 1700 ebe, 2.864 sağlık teknikeri ve teknisyeni göreve başlayacak.

Yerleştirme sonuçları

1-7 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan tercihlerin sonuçları ÖSYM’nin resmi sitesinden yayınlanacak. Adaylar sonuçlar T.C Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek görüntüleyebilecek.



Son Güncelleme: 03.12.2020 22:42
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KPSSSağlık BakanlığıTercih Kılavuzu
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