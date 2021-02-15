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Köy okulları yüz yüze eğitime başladı

Bakanlık tarafından alınan karar gereği bugünden itibaren köy okullarında tüm kademelerde eğitim gören öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 10:19
Köy okulları yüz yüze eğitime başladı
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Eylül ayında aşamalı olarak başlayan yüz yüze eğitim vaka sayılarındaki dalgalanmalar sebebiyle Kasım ayı ara tatili sonrasında tekrardan tamamen uzaktan eğitime dönmüş ve 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı 1. dönemi uzaktan eğitim olarak tamamlanmıştı.

Geçtiğimiz aylarda yapılan kabine toplantısında ise alınan karar gereği, 15 Şubat tarihinde köy okullarında eğitim gören tüm kademelerdeki öğrenciler, 1 Mart tarihinden itibaren de şehirlerde eğitim gören öğrencilerden 8 ve 12. sınıfların okullarda yüz yüze eğitime başlayacak.

Bu kapsamda köylerde bulunan okullar bugünden itibaren haftanın 5 günü yüz yüze eğitim için kapılarını öğrencilere açtı. Tüm kademelerdeki öğrenciler 15 Şubat tarihinden itibaren korona virüs tedbirleri kapsamında okullarda eğitimlere devam edecekler.

Şehirde ise aynı süreç 1 Mart tarihinden itibaren sadece ilkokul, 8.sınıf ve 12 .sınıflar için başlayacak. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 10:19
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Anahtar Kelimeler:
Köy OkullarıYüz Yüze Eğitim
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