Köy okulları yüz yüze eğitime başladı

Eylül ayında aşamalı olarak başlayan yüz yüze eğitim vaka sayılarındaki dalgalanmalar sebebiyle Kasım ayı ara tatili sonrasında tekrardan tamamen uzaktan eğitime dönmüş ve 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı 1. dönemi uzaktan eğitim olarak tamamlanmıştı.

Geçtiğimiz aylarda yapılan kabine toplantısında ise alınan karar gereği, 15 Şubat tarihinde köy okullarında eğitim gören tüm kademelerdeki öğrenciler, 1 Mart tarihinden itibaren de şehirlerde eğitim gören öğrencilerden 8 ve 12. sınıfların okullarda yüz yüze eğitime başlayacak.

Bu kapsamda köylerde bulunan okullar bugünden itibaren haftanın 5 günü yüz yüze eğitim için kapılarını öğrencilere açtı. Tüm kademelerdeki öğrenciler 15 Şubat tarihinden itibaren korona virüs tedbirleri kapsamında okullarda eğitimlere devam edecekler.

Şehirde ise aynı süreç 1 Mart tarihinden itibaren sadece ilkokul, 8.sınıf ve 12 .sınıflar için başlayacak. Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.