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Koronavirüs vakaları nedeniyle 4 İlden yüz yüze eğitim kararı: 14 gün ara verildi!

Yeni tip koronavirüs salgınında artan vakalar nedeniyle 4 ilde yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi.

22 Mart 2021 Pazartesi 23:25
Koronavirüs vakaları nedeniyle 4 İlden yüz yüze eğitim kararı: 14 gün ara verildi!
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Koronavirüsle mücadele kapsamında normalleşme adımları çerçevesinde geçiş yapılan yüz yüze eğitim ile ilgili 4 ilde flaş bir karar alındı.  Vakaların artış gösterdiği Sinop, Çorum'un Osmancık ilçesi, Kastamonu'nun Ağlı ilçesi ve Kırşehir'de iki okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildiği duyuruldu.

Sinop'ta bulunan bir okulda Kovid-19 vakasına rastlanılması nedeniyle eğitime 14 gün ara verilmesi kararı alınması sonrası Çorum Osmancık ve Kastamonu Ağlı'da da bazı okullarda görülen vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi. Yapılan açıklamalardan sonra aynı açıklama Kırşehir'deki iki okul tarafından da yapıldı.

Sinop Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamalarda merkezde bulunan bir ortaokulda rastlanılan koronavirüs vakası nedeniyle okulda yüz yüze eğitimin 14 gün sonra devam edeceği bildirilirken söz konusu okulda düzenlenen destekleme kurslarının  ve eğitimin online olarak yapılacağı belirtildi.

KASTAMONU AĞLI'DA DA YÜZ YÜZE EĞİTİME 14 GÜN ARA

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde bulunan bir kaç okulda Kovid-19 vakası görülmesi üzerine eğitime 14 gün süre ile ara verildiği bildirilirken İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararda okullarda görevli personellerde koronavirüs tespit edildiği ve bu sebepten dolayı eğitime 4 Nisan'a kadar uzaktan yapılacağı ifade edildi.

Çorum'un Osmancık ilçesi ve Kırşehir'de koronavirüs vakalarında görülen artış sebebiyle okullarda yüz yüze eğitimin 14 gün yapılmayacağı ve öğretmen ve öğrencilerin karantina altında kalacağı bildirildi. Yatılı okullarda bulunan öğrencilerin ise bulundukları yurtlarda izolasyonda kalacakları belirtilen açıklamalarda bulaş riskini önlemek, kamu sağlığını korumak ve koronavirüs salgınını kontrol altında almak amacı ile bahse konu tüm okullarda 14 gün süre boyunda yüz yüze eğitimin yapılmamasına ve bu süreç içerisinde eğitimin uzaktan online olarak devam edilmesine karar verildiği aktarıldı.



Son Güncelleme: 22.03.2021 23:25
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Anahtar Kelimeler:
Yüz Yüze EğitimSinopçorumKastamonuKırşehir14 Gün Ara
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