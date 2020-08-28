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Korona hangi okullarda var, korona virüs tanısı konan okullar listesi Eğitim-Sen Genel Merkezi tarafından yayınlandı!

Korona virüsün görüldüğü birçok okul hakkında açıklamalarda bulunan Eğitim-Sen, virüsün görüldüğü okulları duyurdu. Konu hakkında bir yazı paylaşan sendika, MEB'in gerekli bilgilendirmeyi yapmasını ve önlemleri alması gerektiğini belirtti.

28 Ağustos 2020 Cuma 19:45
Korona hangi okullarda var, korona virüs tanısı konan okullar listesi Eğitim-Sen Genel Merkezi tarafından yayınlandı!
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Korona virüsün etkisini sürdürdüğü ülkemizde birçok ilde bulunan okullarda korona virüse rastlandı. Bu okullar belli olurken, okulların temizliğine ise başlandı. MEB tarafından gerekli açıklamaları bekleyen Eğitim-Sen, konu hakkında yaptığı açıklamalar ile birlikte öğrenci ve velileri bilgilendirdi. Eğitim-Sen Genel Merkezi bu konu hakkında açıklamalarda bulunurken, virüs bulunan okulları da tek tek açıkladı. Okulların ismini veren sendika, bu konuda MEB'in de şeffaf bir şekilde açıklama yapmasını ve halkı bilgilendirmesini istedi.

80 okulda korona virüse denk gelinmişti. Son yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli bulunan okullarda da gerekli çalışmalar yapıldı. Bu konu hakkında açıklama yapan sendika, birçok eğitmen tarafından şüpheli okulların kendilerine söylendiğini duyurdu. Her geçen gün virüsün bulunduğu okulların arttığına dikkat çekilirken, bu konuda gerekli çalışmaların hızla yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Salgının görüldüğü okullar için gerekli önlemlerin alınmasının şart olduğunu açıklayan Eğitim-Sen, MEB’in bu konuda gerekli titizliği göstermesi gerektiğine vurgu yaptı. Konu hakkında halkın aydınlatılması gerektiğini açıklayan sendika, bu konu hakkında MEB tarafından açıklama yapılarak hangi okullarda virüse rastlandığının listelenmesi gerektiğini belirtti.

Korona virüs tespit edilen okullar listesi

  • Adana Çukurova Necip Fazıl Kısakürek İ.O
  • Adana Sarıçam Erdoğan Şahinoğlu O.O.
  • Adana Seyhan İstiklal O.O.
  • Adana Seyhan Yıldırım Beyazıt O.O.
  • Adana Yüreğir Emine Özgürel İ.O.O.
  • Adana Seyhan Orhan Gazi O.O.
  • Afyon Bolvadin Fen L.
  • Amasya Merzifon Gazi O.O.
  • Amasya Merkez Cumhuriyet O.O.
  • Amasya Merzifon Mehmet Akif Ersoy TOKİ O.O.
  • Ankara Çankaya Kirami Refia Alemdaroğlu A.L.
  • Ankara Etimesgut Şehit Hamza Yıldırım O.O.
  • Ankara Keçiören Pursaklar İMKB MTAL
  • Ankara Mamak Şehit Nuri Pamir AİHL
  • Ankara Sincan Selahattin Akbilek Anadolu L.
  • Ankara Bağlum Özkent Akbilek O.O.
  • Antalya Kepez Hüsniye Özdilek MTAL
  • Antalya Konyaaltı Akdeniz A. L.
  • Aydın Didim Valiler İlkokulu
  • Balıkesir Bandırma Esnaf Sanatkârlar O.O.
  • Balıkesir Bandırma Korgeneral Evren Akoğlu O. O.
  • Bitlis Merkez MTAL
  • Burdur Gölhisar Adnan Menderes İlkokulu
  • Bursa Karacabey MTAL
  • Bursa Karacabey İMKB MTAL
  • Çorum Merkez Sakarya İlkokulu
  • Çorum Merkez Dumlupınar İlkokulu
  • Çorum Mecitözü İlçe MEM
  • Denizli Hacı Ahmet Paralı İlkokulu
  • Diyarbakır Ergani Çayönü O.O.
  • Diyarbakır Dîcle 15 Temmuz O.O.
  • Diyarbakır Ergani Şehit jandarma Pilot Yüzbaşı Lütfü Gün MTAL
  • Diyarbakır Kayapınar Nazime Tatlıcı İ.O.
  • Diyarbakır Kayapınar Piri Reis O.O.
  • Edine Keşan Keşan Lisesi
  • Elazığ Merkez Hazar Anadolu L.
  • Eskişehir Odunpazarı İsmetpaşa O.O
  • Eskişehir Sarıcakaya İlçe MEM
  • Gaziantep Kızılhisar MTAL
  • İstanbul Avcılar Gümüşpala MTAL
  • İstanbul Bahçelievler Eşref Bitlis O.O.
  • İstanbul Beyoğlu Fındıklı Lisesi
  • İstanbul Kadıköy Erenköy Zihnipasa İ.O.
  • İstanbul Kartal Yıldız İşçimenler İ.O.
  • İstanbul Kurtköy Melek Aknil ÇPAL
  • İstanbul Küçükçekmece TOKİ Avrupa Konutları O.O.
  • İstanbul Sancaktepe Fatih Borsa İstanbul A. L.
  • İstanbul Ümraniye Cumhuriyet MTAL
  • İzmir Buca Meşkure Çamlı O.O.
  • İzmir Bonova Gül Sefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi
  • İzmir Bonova Şehit Erol Olçok İmam Hatip Ortaokulu/Anadolu Lisesi
  • İzmir Karabağlar Tahir MERZECİ OO
  • İzmir Buca Buca A.L.
  • Karabük Merkez Kartaltepe İ.O/O.O.
  • Karabük Merkez Cevizkent Bahaddin Gazi İ.O/O.O.
  • Karabük Safranbolu Kanuni Ortaokulu
  • Karabük Safranbolu Ünsal Tülbentçi İ.O/ O.O
  • Karabük Safranbolu Cemil Meriç KML
  • Kars Merkez Alparslan Anadolu Lisesi
  • Kars Merkez Ziya Gökalp O.O.
  • Kocaeli Gebze Arif Nihat Asya O.O.
  • Kocaeli Körfez MTAL
  • Kütahya Merkez Cumhuriyet O.O.
  • Kütahya Tavşanlı Erkek AİHL
  • Mardin Artuklu Selahaddin Eyyübi O.O.
  • Mersin Tarsus Kelahmet İlkokulu
  • Mersin Tarsus Turgut İçgören O.O
  • Mersin Çavuşlu O.O.
  • Mersin Zeki Koyuncuoğlu İ.O/O.O
  • Muğla Marmaris Şehit Ahmet Benler İ.O.
  • Niğde Bor Cumhuriyet İO
  • Niğde Bor Ramazan Konuş Fen L.
  • Niğde Bor Hacı Ali Sebat Çorum İ.O.
  • Niğde Bor Atatürk A.L.
  • Ordu Perşembe Atatürk Ortaokulu
  • Rize Merkez İmam Hatip O.O.
  • Sinop Merkez Mehmet Akif O.O.
  • Trabzon Yomra Fen L.
  • Van İpekyolu Hüsrev Paşa İ.O/O.O.
  • Yalova Altınova İmam Hatip O.O.


Son Güncelleme: 28.08.2020 19:45
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Anahtar Kelimeler:
Korona VirüsEğitim-Sen
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