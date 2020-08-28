Korona hangi okullarda var, korona virüs tanısı konan okullar listesi Eğitim-Sen Genel Merkezi tarafından yayınlandı!

ün etkisini sürdürdüğü ülkemizde birçok ilde bulunan okullarda korona virüse rastlandı. Bu okullar belli olurken, okulların temizliğine ise başlandı. MEB tarafından gerekli açıklamaları bekleyen, konu hakkında yaptığı açıklamalar ile birlikte öğrenci ve velileri bilgilendirdi. Eğitim-Sen Genel Merkezi bu konu hakkında açıklamalarda bulunurken, virüs bulunan okulları da tek tek açıkladı. Okulların ismini veren sendika, bu konuda MEB'in de şeffaf bir şekilde açıklama yapmasını ve halkı bilgilendirmesini istedi.

80 okulda korona virüse denk gelinmişti. Son yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli bulunan okullarda da gerekli çalışmalar yapıldı. Bu konu hakkında açıklama yapan sendika, birçok eğitmen tarafından şüpheli okulların kendilerine söylendiğini duyurdu. Her geçen gün virüsün bulunduğu okulların arttığına dikkat çekilirken, bu konuda gerekli çalışmaların hızla yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Salgının görüldüğü okullar için gerekli önlemlerin alınmasının şart olduğunu açıklayan Eğitim-Sen, MEB’in bu konuda gerekli titizliği göstermesi gerektiğine vurgu yaptı. Konu hakkında halkın aydınlatılması gerektiğini açıklayan sendika, bu konu hakkında MEB tarafından açıklama yapılarak hangi okullarda virüse rastlandığının listelenmesi gerektiğini belirtti.

Korona virüs tespit edilen okullar listesi