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Kontrol ve otomasyon mühendisliği ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?

Bir işe girmek isteyenler veya bir bölümü okumak isteyen adaylar, internet üzerinden o bölümle ilgili sık sık araştırma yaparlar. Özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin yaptığı araştırmalarda, bölümle ilgili detaylar, nasıl bir iş yapılacağı merak ediliyor. Biz de bu yazımızda kontrol ve otomasyon mühendisi nedir, ne iş yapar gibi merak edilen soruları, kontrol ve otomasyon mühendisi olmak isteyen, bu bölümü okumak isteyen adaylara aktaracağız.

22 Aralık 2020 Salı 20:01
Kontrol ve otomasyon mühendisliği ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
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Kontol ve otomasyon mühendisi olmak isteyen kişiler öncelikle, bu bölümle ilgili bir lisans programı bitirmeleri gerekmekte. ÖSYM’nin her yıl yaptığı üniversite sınavına girerek, gereken puanı almanız durumunda bölüme yerleşebilirsiniz. Bölümünüzü okuyup mezun olduktan sonra her mezun gibi iş aramaya başlayacaksınız. Burda önemli olan husus, kendinizi bu alanda ne kadar geliştirdiğiniz olacaktır. Her işveren gibi, kontrol ve otomasyon mühendisliği alanında da donanımızın geleceğiniz yeri belirler. Hem özel kurumlarda hem de devletin kurumlarında çalışabilen kontrol ve otomasyon mühendisleri, devlette çalışmak istiyorlarsa KPSS’ye girmeli ve gereken puanı almalılar.

 

Kontrol ve otomasyon mühendisleri, endüstriyel otomasyon sistemleri geliştiren mühendislerin, ortaya koyduğu sistemi üretmekle sorumludur. Bir bilgisayar mühendisinin, elektrik-elektronik mühendisinin, makine mükendisinin ortaya çıkardığı sistemi, kontrol ve otomasyon mühendisi üretir, üretiminde görev alır.

 

Kontrol ve otomasyon mühendisi, yukarıda bahsettiğimiz diğer mühendisliklerle koordineli olarak çalışır. Bunun yanı sıra kontrol ve otomasyon mühendisleri,

 

Otomasyon sistemlerinin, tasarlanmasında, gelişiminde, projelendirilmesinde ve üretilmesinde aktif rol oynar.

İşletilen sisteme uygun elemanlar belirleyerek bu elemanların organize çalışmasına öncülük eder ve işlerin doğru yürütülmesini sağlar.

Teknolojik aletlerden yararlanmanın yanı sıra, var olan bir teknolojik aletin gelişiminde, yenilenmesinde katkıda bulunur.



Son Güncelleme: 22.12.2020 20:01
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Kontrol Ve Otomasyon MühendisiÖSYMMühendisOtomasyon
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