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Kocaeli lise taban puanları

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) bugün gerçekleştirildi. Sınava giren öğrenciler sınavdan çıkar çıkmaz istedikleri liselerin taban puanlarını araştırmaya başladılar. Peki Kocaeli'de bulunan liselerin taban puanları kaç? İşte detaylar...

06 Haziran 2021 Pazar 16:01
Kocaeli lise taban puanları
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Liseye geçiş sınavına giren öğrenciler bulundukları şehirlerde veya başka şehirlerde liselerin taban puanlarını araştırıyorlar. Biz de sizler için Kocaeli’de bulunan liselerin taban puanlarını araştırdık. İşte Kocaeli’deki liselerin taban puanları…

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Okul Türü

Öğretim Süresi

Öğretim Şekli

Yabancı Dili

Kont.

Taban Puanı

En Düşük Yüzdelik

En Yüksek Yüzdelik

KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

150

465,36

0,81

0,04

KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

150

451,7775

1,62

0,06

KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

150

445,4703

2,1

0,2

KOCAELİ / İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

180

438,2711

2,74

0,82

KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

180

430,7629

3,52

0,82

KOCAELİ / DARICA / Darıca Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

150

424,8524

4,19

2,1

KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

180

423,9388

4,31

1,7

 

KOCAELİ / ÇAYIROVA / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

150

421,657

4,59

0,87

KOCAELİ / DERİNCE / Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

150

413,9482

5,63

3,95

KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

Hazırlık + 4 yıl

Kız

İngilizce

90

412,608

5,82

0,76

KOCAELİ / BAŞİSKELE / Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

180

408,6432

6,43

3,59

KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

Hazırlık + 4 yıl

Kız

Arapça

60

401,5806

7,58

3,23

KOCAELİ / İZMİT / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

4 yıl

Erkek

İngilizce

90

388,723

10

1,87

KOCAELİ / KARTEPE / Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi

Sosyal Bilimler Lisesi

Hazırlık + 4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

150

388,6943

10

4,36

KOCAELİ / GEBZE / Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi

Sosyal Bilimler Lisesi

Hazırlık + 4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

150

387,5542

10,23

4,83

KOCAELİ / GEBZE / Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

270

380,1417

11,82

4,64

KOCAELİ / DARICA / Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

4 yıl

Kız

İngilizce

120

379,0786

12,06

0,59

KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

4 yıl

Kız

İngilizce

120

357,5895

17,49

2,82

KOCAELİ / GEBZE / Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

4 yıl

Kız

İngilizce

120

348,6979

20,02

5,31

KOCAELİ / İZMİT / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

60

345,2326

21,06

9,5

KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

344,9185

21,15

4,33

KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

4 yıl

Kız

İngilizce

30

338,1472

23,24

9,16

KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

60

332,508

25,07

7,76

KOCAELİ / KANDIRA / Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

120

332,132

25,19

6,04

KOCAELİ / DİLOVASI / GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Meslek Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

60

325,3555

27,48

8,92

KOCAELİ / GEBZE / Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

4 yıl

Erkek

İngilizce

120

321,9533

28,68

6,35

KOCAELİ / GEBZE / Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Meslek Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

150

318,0516

30,1

6,77

KOCAELİ / DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

60

317,2206

30,41

12,1

KOCAELİ / İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

60

316,1213

30,82

8,38

KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

310,7647

32,84

15,37

KOCAELİ / DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

309,8482

33,21

17,72

KOCAELİ / İZMİT / İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

4 yıl

Erkek

İngilizce

136

303,9273

35,55

10,1

KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

302,8365

35,99

15,95

KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

301,6538

36,49

25,44

KOCAELİ / KARAMÜRSEL / Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

120

299,3042

37,46

3,73

KOCAELİ / ÇAYIROVA / Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi

Anadolu İmam Hatip Lisesi

4 yıl

Erkek

İngilizce

30

293,4641

40

10,67

KOCAELİ / GEBZE / Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

293,1058

40,16

21,77

KOCAELİ / İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

60

288,6524

42,19

24,73

KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

287,5905

42,68

18,64

KOCAELİ / İZMİT / Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız

İngilizce

30

278,8844

46,9

26,79

KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

60

278,3319

47,18

24,68

KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

60

278,1843

47,25

20,26

KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

273,6388

49,62

27,49

KOCAELİ / GEBZE / PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

270,5994

51,23

12,41

KOCAELİ / DARICA / Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

269,8185

51,65

28,03

KOCAELİ / GEBZE / Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

60

266,7902

53,3

28,95

KOCAELİ / ÇAYIROVA / GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Meslek Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

266,4445

53,48

30,67

KOCAELİ / BAŞİSKELE / Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

260,7178

56,75

19,08

KOCAELİ / İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

60

247,613

64,71

35,63

KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

90

246,6273

65,33

21,91

KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

60

246,2528

65,57

13,38

KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

245,4911

66,06

29,16

KOCAELİ / İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

60

236,3108

72,06

16,55

KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

235,9132

72,33

31,48

KOCAELİ / KARTEPE / Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

231,3349

75,37

19,52

KOCAELİ / BAŞİSKELE / Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız/Erkek

İngilizce

30

227,104

78,19

29,68

KOCAELİ / GÖLCÜK / Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Anadolu Teknik Programı

4 yıl

Kız

İngilizce

30

194,9558

95,38

36,11

Son Güncelleme: 06.06.2021 16:01
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