Kocaeli lise taban puanları

Liseye geçiş sınavına giren öğrenciler bulundukları şehirlerde veya başka şehirlerde liselerin taban puanlarını araştırıyorlar. Biz de sizler için Kocaeli’de bulunan liselerin taban puanlarını araştırdık. İşte Kocaeli’deki liselerin taban puanları…
|
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|
Okul Türü
|
Öğretim Süresi
|
Öğretim Şekli
|
Yabancı Dili
|
Kont.
|
Taban Puanı
|
En Düşük Yüzdelik
|
En Yüksek Yüzdelik
|
KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
150
|
465,36
|
0,81
|
0,04
|
KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
150
|
451,7775
|
1,62
|
0,06
|
KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
150
|
445,4703
|
2,1
|
0,2
|
KOCAELİ / İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
180
|
438,2711
|
2,74
|
0,82
|
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
180
|
430,7629
|
3,52
|
0,82
|
KOCAELİ / DARICA / Darıca Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
150
|
424,8524
|
4,19
|
2,1
|
KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
180
|
423,9388
|
4,31
|
1,7
|
KOCAELİ / ÇAYIROVA / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi
|
Fen Lisesi
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
150
|
421,657
|
4,59
|
0,87
|
KOCAELİ / DERİNCE / Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
150
|
413,9482
|
5,63
|
3,95
|
KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
Hazırlık + 4 yıl
|
Kız
|
İngilizce
|
90
|
412,608
|
5,82
|
0,76
|
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
180
|
408,6432
|
6,43
|
3,59
|
KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
Hazırlık + 4 yıl
|
Kız
|
Arapça
|
60
|
401,5806
|
7,58
|
3,23
|
KOCAELİ / İZMİT / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
4 yıl
|
Erkek
|
İngilizce
|
90
|
388,723
|
10
|
1,87
|
KOCAELİ / KARTEPE / Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi
|
Sosyal Bilimler Lisesi
|
Hazırlık + 4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
150
|
388,6943
|
10
|
4,36
|
KOCAELİ / GEBZE / Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi
|
Sosyal Bilimler Lisesi
|
Hazırlık + 4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
150
|
387,5542
|
10,23
|
4,83
|
KOCAELİ / GEBZE / Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
270
|
380,1417
|
11,82
|
4,64
|
KOCAELİ / DARICA / Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
4 yıl
|
Kız
|
İngilizce
|
120
|
379,0786
|
12,06
|
0,59
|
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
4 yıl
|
Kız
|
İngilizce
|
120
|
357,5895
|
17,49
|
2,82
|
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
4 yıl
|
Kız
|
İngilizce
|
120
|
348,6979
|
20,02
|
5,31
|
KOCAELİ / İZMİT / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
Anadolu Teknik Programı
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
60
|
345,2326
|
21,06
|
9,5
|
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
Anadolu Teknik Programı
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
30
|
344,9185
|
21,15
|
4,33
|
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
4 yıl
|
Kız
|
İngilizce
|
30
|
338,1472
|
23,24
|
9,16
|
KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
60
|
332,508
|
25,07
|
7,76
|
KOCAELİ / KANDIRA / Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi
|
Anadolu Lisesi
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
120
|
332,132
|
25,19
|
6,04
|
KOCAELİ / DİLOVASI / GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
Anadolu Meslek Programı
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
60
|
325,3555
|
27,48
|
8,92
|
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
4 yıl
|
Erkek
|
İngilizce
|
120
|
321,9533
|
28,68
|
6,35
|
KOCAELİ / GEBZE / Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
Anadolu Meslek Programı
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
150
|
318,0516
|
30,1
|
6,77
|
KOCAELİ / DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
Anadolu Teknik Programı
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
60
|
317,2206
|
30,41
|
12,1
|
KOCAELİ / İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
Anadolu Teknik Programı
|
4 yıl
|
|
İngilizce
|
60
|
316,1213
|
30,82
|
8,38
|
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
Anadolu Teknik Programı
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
30
|
310,7647
|
32,84
|
15,37
|
KOCAELİ / DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
Anadolu Teknik Programı
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
30
|
309,8482
|
33,21
|
17,72
|
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
4 yıl
|
Erkek
|
İngilizce
|
136
|
303,9273
|
35,55
|
10,1
|
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
Anadolu Teknik Programı
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
30
|
302,8365
|
35,99
|
15,95
|
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
Anadolu Teknik Programı
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
30
|
301,6538
|
36,49
|
25,44
|
KOCAELİ / KARAMÜRSEL / Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
120
|
299,3042
|
37,46
|
3,73
|
KOCAELİ / ÇAYIROVA / Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
Anadolu İmam Hatip Lisesi
|
4 yıl
|
Erkek
|
İngilizce
|
30
|
293,4641
|
40
|
10,67
|
KOCAELİ / GEBZE / Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
Anadolu Teknik Programı
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
30
|
293,1058
|
40,16
|
21,77
|
KOCAELİ / İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
Anadolu Teknik Programı
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
60
|
288,6524
|
42,19
|
24,73
|
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
Anadolu Teknik Programı
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
30
|
287,5905
|
42,68
|
18,64
|
KOCAELİ / İZMİT / Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
Anadolu Teknik Programı
|
4 yıl
|
Kız
|
İngilizce
|
30
|
278,8844
|
46,9
|
26,79
|
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
Anadolu Teknik Programı
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
60
|
278,3319
|
47,18
|
24,68
|
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
Anadolu Teknik Programı
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
60
|
278,1843
|
47,25
|
20,26
|
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
Anadolu Teknik Programı
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
30
|
273,6388
|
49,62
|
27,49
|
KOCAELİ / GEBZE / PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
Anadolu Teknik Programı
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
30
|
270,5994
|
51,23
|
12,41
|
KOCAELİ / DARICA / Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
Anadolu Teknik Programı
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
30
|
269,8185
|
51,65
|
28,03
|
KOCAELİ / GEBZE / Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
Anadolu Teknik Programı
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
60
|
266,7902
|
53,3
|
28,95
|
KOCAELİ / ÇAYIROVA / GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
Anadolu Meslek Programı
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
30
|
266,4445
|
53,48
|
30,67
|
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
Anadolu Teknik Programı
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
30
|
260,7178
|
56,75
|
19,08
|
KOCAELİ / İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
Anadolu Teknik Programı
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
60
|
247,613
|
64,71
|
35,63
|
KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
Anadolu Teknik Programı
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
90
|
246,6273
|
65,33
|
21,91
|
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
Anadolu Teknik Programı
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
60
|
246,2528
|
65,57
|
13,38
|
KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
Anadolu Teknik Programı
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
30
|
245,4911
|
66,06
|
29,16
|
KOCAELİ / İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
Anadolu Teknik Programı
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
60
|
236,3108
|
72,06
|
16,55
|
KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
Anadolu Teknik Programı
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
30
|
235,9132
|
72,33
|
31,48
|
KOCAELİ / KARTEPE / Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
Anadolu Teknik Programı
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
30
|
231,3349
|
75,37
|
19,52
|
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
Anadolu Teknik Programı
|
4 yıl
|
Kız/Erkek
|
İngilizce
|
30
|
227,104
|
78,19
|
29,68
|
KOCAELİ / GÖLCÜK / Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|
Anadolu Teknik Programı
|
4 yıl
|
Kız
|
İngilizce
|
30
|
194,9558
|
95,38
|
36,11