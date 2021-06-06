Kocaeli lise taban puanları

Liseye geçiş sınavına giren öğrenciler bulundukları şehirlerde veya başka şehirlerde liselerin taban puanlarını araştırıyorlar. Biz de sizler için Kocaeli’de bulunan liselerin taban puanlarını araştırdık. İşte Kocaeli’deki liselerin taban puanları…

ı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 465,36 0,81 0,04 KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 451,7775 1,62 0,06 KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 445,4703 2,1 0,2 KOCAELİ / İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 438,2711 2,74 0,82 KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 430,7629 3,52 0,82 KOCAELİ / DARICA / Darıca Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 424,8524 4,19 2,1 KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 423,9388 4,31 1,7