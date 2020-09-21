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KKTC'de yeni eğitim dönemi farkındalık projesi ile başlıyor! İlk Yardım ve Kızılay Farkındalık Projesi hakkında detaylar!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni eğitim öğretim yılında yeni bir proje ile öğrenci ve velilere hizmet verilecek. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Kuzey Kıbrıs Turkcel ortak bir çalışma yaparak her okula ilk yardımı dolabı ve ateş ölçer tahsis edecek.

21 Eylül 2020 Pazartesi 15:26
KKTC'de yeni eğitim dönemi farkındalık projesi ile başlıyor! İlk Yardım ve Kızılay Farkındalık Projesi hakkında detaylar!
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yeni bir proje ile farkındalık yaratmayı hedefliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Kuzey Kıbrıs Turkcell ile birlikte çalışmaya başlayacak olan Bakanlık, pandemi sürecinde başlayan yeni eğitim öğretim döneminde her okulda ilk yardım dolabı ve ateş ölçer bulunduracak.

İlk Yardım ve Kızılay Farkındalık Projesi adı altında başlatılan proje ile birlikte tüm okullara tam donanımlı ekipmanlar yollayacak olan ekipler, bu şekilde salgın ile mücadele adına farkındalık yaratmayı hedefliyor.


Turkcell ve BİP uygulaması ise veli ve öğretmenlere intenet üzerinden bilgi verecek. Bu sayede çocuklar adına her türlü bilgiye kişiler bu uygulama sayesinde ulaşabilecek. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Nazım Çavuşoğlu, Kızılay ile işbirliği içinde güzel bir projeye başladıklarını ve Kızılay’ın eğitime verdiği desteği dile getirdi.

Türk Kızılay’ının her koşulda halkın yanında olacağını dile getiren Recep Günaydın, bu sayede vatandaşın daha rahat bir şekilde çocuklarını okula göndereceklerini belirtti. Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ise projenin önemli olduğunu ve bu projeye olabildiğince yardımcı olacaklarını aktardı.

 



Son Güncelleme: 21.09.2020 15:26
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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk KızılayıKuzey Kıbrıs TurkcellMilli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı
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