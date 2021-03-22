Kırşehir'de Korona-virüs vakası görülen iki okulda eğitime ara

Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklama ile son dönemlerde İlçede artan korona-virüs vakaları sebebiyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararalar alındığı belirtildi.

Yeni normalleşme ile okulların belli kademeleri açılmış ancak bazı okullarda artan vakalar nedeniyleverildi. Kırşehir İl merkezinde bulunan Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi ve Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesinde, yüz yüze eğitime 2 hafta süreyle ara verildi.

Bu iki okulda eğitime ara verilmesiyle ilgili okullarda korona-virüs vakalarının artması ve temaslı sayılarında gerçekleşen değişiklikler nedeniyle yapılan değerlendirmede bu sonuçların alındığı söylendi.

Yapılan açıklamada hastalığın bulaşmasının önüne geçmek kamu sağlığını korumak ve salgını kontrol etmek amacıyla 2 hafta eğitime ara verildiği ve bu süreçte uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildiği ifadeleri kullanıldı.

