Kırşehir'de Korona-virüs vakası görülen iki okulda eğitime ara

Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklama ile son dönemlerde İlçede artan korona-virüs vakaları sebebiyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararalar alındığı belirtildi.
Bu iki okulda eğitime ara verilmesiyle ilgili okullarda korona-virüs vakalarının artması ve temaslı sayılarında gerçekleşen değişiklikler nedeniyle yapılan değerlendirmede bu sonuçların alındığı söylendi.
Yapılan açıklamada hastalığın bulaşmasının önüne geçmek kamu sağlığını korumak ve salgını kontrol etmek amacıyla 2 hafta eğitime ara verildiği ve bu süreçte uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildiği ifadeleri kullanıldı.
Son Güncelleme: 22.03.2021 22:54