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Kimya mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?

Birçok insan nasıl bir kariyer yolu izlemesi gerektiğine karar vermeye çalışıyor. Bu kariyer yollarından bir tanesi de kimya mühendisliğidir. Birçok kişi tarafından merak edilen kimya mühendisliği hakkında detaylı bilgileri haberimizden bulabilirsiniz...

22 Aralık 2020 Salı 21:19
Kimya mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
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Kariyer yolu seçmeden önce yapılacak olan meslekle alakalı sorular sormak oldukça normaldir, bu soruların cevabını bilmek ise gereklidir. Meslek ile ilgili genel olarak sorulmakta olan sorular ise genellikle, mesai saatlerinin ne olduğu, çalışma koşulları gibi sorulardır. Bizde bu haberimizde kariyer mesleklerinden biri olan; Kimya Mühendisliği hakkında bilgiler verdik.

 

Kimya Mühendisi 

Kimya mühendisi, madde ve maddenin kimyasına dair birçok bilgi için araştırma ve çalışma yapmakta olan bireylerdir. Araştırma yöntemlerinde ise mühendisliğe özel araçlar ile birlikle kimya bilimi bir araya getirilir; böylece araştırmalar başlar. Araştırmaları yapmakta olan bireye ve araştırma esnasında kullanılan teknolojinin gelişmesinde katkısı bulunan kişilere kimya mühendisi denilmektedir.

 

 

Kimya mühendisi olmak için ne yapılmalı?

Kimya mühendisliği yapmak için yapılması gerekenler; öncelikle lisans seviyesinde kimya mühendisliği bölümü ya da benzeri bir bölümü bitirmektir. Bundan başka bir yöntem ise, lisans eğitimini başka bir bölümde yaptıktan sonra lisansüstü eğitimi kimya mühendisi ya da benzeri bir lisansüstü programından tamamlamaktır. Lakin mezun olmak o mesleğe başlamak için yetmez, özel sektörde ya da kamuda çalışmak için önce izlenmesi gereken bir takım yollar bulunuyor.

 

İlk olarak özel sektörlerde kimya mühendisliği yapacak olan kişilerin; istenilmekte olan bilgi birikimine sahip, alanında hakimlik gösteren, 1 veya daha fazla ek dil bilen ve kendi donanımını geliştirmiş olan kişiler olması istenir. Eğer kariyer yolunda bir birey bu özellikleri bulunduruyorsa; kimya mühendisi alımı yapmakta olan özel şirket, kurum veya kuruluşların iş ilanları yakından takip edilmelidir. Ardından ise başvuruda bulunulmalı ve sonucunda işe alınma işlemleri beklenmelidir. ,

 

Kamu alanında bir kimya mühendisi olmak için(istisnai durumların dışında), Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS)’ na giriş yapması gerekmektedir. Ardından ise iş ilanları incelenmeli ya da merkezi atamalarının yapılması için gereken puana ulaşılmalıdır.

 

Kimya mühendisi ne yapar?

Kimya mühendislerinin görevi; bütün kimyasal maddelerin, maddelerin kimyalarının ne olduğuna dair çalışma, maddenin kimyası ile ilgili araştırmalar yapmak kabaca kimyacıların yaptığı işlere gösterilebilir. Detaya girmek gerekirse karşımıza çıkacak olan liste şu şekilde olacak;

 

*Kimyasal maddelerin üretilmesine, tasarlanmasına yarayacak olan tesislerin yapımı ve işletilmesi,

 

*Organik ve inorganik olarak sınıflandırılan maddelerin üzerinde araştırma ve çalışma yürütme,

 

*Kimyasal maddenin, ücretlerini en düşüğe düşürerek üretime geçirmelisin sağlamak, bu yönde projelere imza atmak ve bu işletmelerin içerisinde kullanılacak olan araçların ve gereçlerin neler olacağını belirleme işlemi.

 

*Kimyasal araştırmalar ve üretimler için açılmış olan işletmenin, daha verimli bir şekilde çalışma göstermesi için denetleme ve yönetme.

 

*Kimyasal üretimde kullanımı yapılacak olan maddelerin reçetelerini denetleme yapan yetkililere göstermek ve bu maddelerin kullanım alanlarına dair talimatname oluşturma,

 

*Bu alan için yapılmakta olan teknolojik ve dijital çalışmaların arkasında durmak ve destekçisi olmak,

 

*Çalıştığı şirket, kurum veya kuruluşun taleplerini dikkate alarak çalışmakta olduğu alan için yeni projeler tasarlamak ve projenin yürütülme sürecinde büyük rol oynamak

 

*Himayesinde çalışan teknikerler ve teknisyenler gibi yardımcı personellerin organize olmasını sağlamak, yönetmek ve koordine etmek.

 

Kimya mühendislerinin çalışma saatleri

Ağırlıklı bir şekilde, kimya üzerinde çalışmakta olan şirket, kurum veya kuruluşlar içerisinde ya da kimyasal alanlara hizmet vermekte olan firmalarda kimya mühendisleri, yaptıkları işin diğer işlere kıyasla çok daha farklı olması nedeniyle biraz stres yaptıran biraz da yoğun olan çalışma şartlarına sahip olmaktadır. Tabii mühendis olmanın manevi ve maddi olarak birçok doyum sağladığı doğru. Lakin o doyuma ulaşabilmesi için gerekli donanımı kendine kazandırmalıdır. Bu nedenle kimya mühendislerinin bu zorlu şartlara rahata erene kadar göğüs germesi gerekmektedir.

 

 

Çalışma saatlerine bakıldığında; kamusal alanda, tüm personellerde olduğu gibi bir hafta içerisinde 40 saat çalışma göstermektedirler. Özel sektörde ise kimya mühendisleri için çalışma saatleri biraz farklılık gösterebiliyor. Özel sektörde kimya mühendisliği yapan birinin çalışma saatleri haftalık 50 ila 60 saat arasında değişmektedir.



Son Güncelleme: 22.12.2020 21:19
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