Kayseri'de bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Normalleşme kapsamında başlayan yüz yüze eğitim sonrasında bazı okullarda artan vaka sayıları karşısında yüz yüze eğitimlere ara haberleri gelmeye devam ediyor.

Bazı ilçelerde artan vakalar ve mutant virüsler sebebiyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla okullarda yüz yüze eğitimlere ara veriliyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİME 1 HAFTA ARA

Son olarakKocasinan'da vaka sayılarının artması sebebiyle bir ilköğretim okulunda bir hafta süreyle yüz yüz eğitime ara verildi. Bu süreçte öğrenciler eğitim öğretimlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ilçedeki Avukat Ahmet Ulucan İlköğretim Okulunda öğrenci, öğretmen ve göervli personeller arasında hastalığa yakalanların sayısının artması sebebiyle okullar 20 Mart - 29 Mart tarihleri arasında yüz yüze eğitime ara verildiği duyuruldu.