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Kaymakamlıklardan 500 TL ile 800 TL öğrenci yardımı

Sosyal devlet anlayışıyla hareket eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti toplumun her kesiminden insanları kucaklamaya devam ediyor. Pandemiden dolayı kaymakamlıklar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 500 TL ile 800 TL maddi yardımda bulunacak.

15 Ekim 2020 Perşembe 22:19
Kaymakamlıklardan 500 TL ile 800 TL öğrenci yardımı
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Covid-19 pandemisinden dolayı birçok vatandaşımız ekonomik sorunlar yaşamaktadır. Sosyal devlet anlayışıyla hareket eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti de toplumumuzun her kesiminden vatandaşlarımızı ayırmadan birçok destekte bulunmaktadır. Pandemiden dolayı devletimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaktadır. Bu kapsamda kaymakamlıklar muhtaç olan ailelere 500 TL ile 800 TL arasında yardımlarda bulunacak. Daha önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da çeşitli yardımlarda bulunmuştu.

Kaymakamlıklardan Maddi Yardım

Pandemiden dolayı kaymakamlıklar ihtiyaç sahibi ailelere 500 TL ile 800 TL arasında maddi destekte bulunacak. Yardımlar kaymakamlıklar üzerinden yapılacak. Bu zor süreçte ailelerin maddi sorunlar yaşamaması amaçlanmaktadır.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kaymakamlıklar, yardımların okul çağında okuyan çocuğu olan ailelere yapılacağını belirtti. Yardımlar çocuğun eğitim seviyesine göre 500 TL ile 800 TL arasında değişecek.


Kaymakamlıklar ihtiyaç sahibi çocuklu ailelerin okul masraflarının karşılanması için bu yardımları yapacak. Okula giden çocuğunu okutmakta zorlanan, okul masraflarını ve kırtasiye giderlerini karşılayamayan aileler bu yardımlar sayesinde bir nebze olsun rahatlamış olacaklar. Buna göre;

  • Okul öncesi okuyan çocuklara: 500 TL
  • İlköğretim programlarında okuyan çocuklara: 750 TL
  • Ortaöğretim okuyan öğrencilere: 800 TL
  • Üniversite okuyan öğrencilere: 900 TL

Bu yardımlar daha önce ilköğretim seviyesinden başlamak üzere dağıtılıyordu. Ancak alınan yeni karar sayesinde artık anaokulu seviyesindeki öğrencilerden başlanacak. Okul öncesi eğitime büyük önem verilmesi gerektiğini belirten kaymakamlıklar, artık yardımların anaokulu seviyesinden başlayacağını dile getirdi.

Kaymakamlık Yardımına Nasıl Başvuru Yapılır?

Kaymakamlık yardımları ihtiyaç sahibi olan ailelerin çocuklarını okutabilmeleri için okul masraflarını karşılamak adına verilmektedir. Bu yardımlardan yararlanabilmek için başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurular kaymakamlıklardan yapılmaktadır. Başvuru için öncelikle bulunduğunu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne giderek çocuk eğitim yardım başvuru formu almanız gerekmektedir. Formdaki bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra kaymakamlıklardaki sosyal yardımlaşma bürosuna giderek başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Yardımlar Nasıl Alınıyor?

Kaymakamlıklar üzerinden verilecek olan bu yardımlar sayesinde okul çağında çocuğu olan aileler çocuğunun eğitim masraflarını karşılayabilecekler. Ayrıca bu yardımlar her ay düzenli olarak alınacak. Bu yardımları almaya hak kazanan aileler, PTT şubelerinden ya da Ziraat Bankası üzerinden her ay düzenli olarak bu yardım paralarını alabilecekler. Bu yardımlar çocuğun eğitim süreci boyunca düzenli olarak devam edecek.

Kaymakamlıklar aynı zamanda okul çağında çocuğu olmayan ihtiyaç sahibi ailelere de maddi destekte bulunacak. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi ailelere de aylık maddi destekte bulunulacak. Bu yardımlar da 600 TL ile 821 TL arasında verilecek.



Son Güncelleme: 15.10.2020 22:19
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Anahtar Kelimeler:
Kaymakamlıköğrenci YardımıSosyal Yardım
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