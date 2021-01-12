Kaymakamlık bursu nedir, kimlere verilir? 2021 Kaymakamlık bursu başvurusu için gerekli belgeler

Fakir ailelere sahip öğrencilerin birçoğu kaymakamlık tarafından karşılıksız burs başvurusunda bulunmaktadır. Yardıma muhtaç, zor durumda kişilerin çocukları eğitim hayatında zorluk çekmektedir. Bu yüzden devlet bu olaya el atmaktadır. Öğrencilerin eğitim hayatını eksiksiz ve rahat bir şekilde geçirmeleri öğrencilik hayatı boyunca derslerine odaklanmaları ve en önemlisi maddi sıkıntılardan kaynaklı okulu bırakmak isteyen öğrencileri engellemek için karşılıksız burs verilmektedir.

Öğrencilere verilen bu burs yılda 2 sefer verilmektedir. Karşılıksız bursların verildiği taktirde öğrenciler bu zorlu hayatlarından biraz olsun nefes almış, eğitimlerine sürdürebilme ve lise üniversite gibi eğitimler alabilmektedir.

Karşılıksız bursu kimler vermektedir? Kimlere öncelik tanınır?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlükleri tarafından verilen burs nakdi yardım da sayılabilir. Eylül ve Şubat aylarının başında başlanan ve başvurusu kabul edilen öğrencilere verilmektedir. Bu bursu alabilmeleri için öğrencilerin zor durumda olduklarını kanıtlamak zorundadır.

Kimlere bursun öncelikli verildiğini kısaca açıklamak gerekirse;

Üzerine herhangi bir kayıtlı mal yani gayrimenkul bulunmayan ailelerin çocukları Daha önce işlenmiş herhangi bir disiplin suçu bulunmayan öğrenciler Hane geçim düzeyi, asgari yani minimum düzeyde olan ailelerin çocukları Hane içerisinde okuyan kardeşi bulunan öğrenciler



Başvurmak için gerekli belgeler

Başvurusu esnasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından öğrenciden yoksun ve yoksulluğunu kanıtlayan birtakım belgeler talep etmektedir.

TC kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

Öğrenci belgesi

Banka hesap cüzdanı fotokopisi

2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olmaları gerekiyor)

Muhtarlık tarafından alınan fakirlik belgesi

İkametgâh belgesi

Başvuru formu

Ara sınıflar için transkript

Bu belgeleri özetlersek;

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlükleri tarafından talep edilen diğer belgeler gibi gerekli belgeleri öğrencinin hazırlamış olması gerekmektedir.

Muhtarlıktan alınması gereken fakirlik belgesi gibi belgelerle kanıtlaması gerekmektedir.

e-devlet üzerinden başvuru yapılabilir

Başvuru Sorgulama

. Tek öğrenci ile sınırlandırılmayan bu başvuru öğrenci için ailesi de başvurabilmektedir. Diğer bir başvuru yöntemi ise kaymakamlıkta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giderek randevulu veya randevusuz şekilde başvuruları yapılabilmektedir.

Burs sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar için e-devlet üzerinden öğrenebilirler. https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden siteyi ziyaret edebilirsiniz.

Kaymakamlık bursu ne zaman ödenir? 2021 Kaymakamlık bursları?

Eğitim-öğretim hayatının başlaması ile birlikte ödenen burs Eylül ve Şubat ayları için kararlaştırılmıştır. Yılda 2 defa ödenmektedir.

400- 500 TL

2021-2020 kaymakamlık bursu:arasında değişiklik göstermektedir.

Bu ücretler ilk dönem Eylül ayı için 400 ikinci dönem için 500 TL toplam 900 TL ödeme yapılmaktadır.