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Kaymakamlık bursu nedir, kimlere verilir? 2021 Kaymakamlık bursu başvurusu için gerekli belgeler

Yardıma muhtaç olan vatandaşların fakir ailelerin çocuklarına devlet tarafından yapılan yardımlar nelerdir? Kaymakamlık bursu nedir? Kimlere verilmektedir? Karşılıksız Burs Başvurusunda kimlere öncelik verilir? Gerekli belgeler nelerdir? Başvuru nasıl yapılmaktadır? 2021 Kaymakamlık bursu ne kadardır? İşte ayrıntılar…

12 Ocak 2021 Salı 14:21
Kaymakamlık bursu nedir, kimlere verilir? 2021 Kaymakamlık bursu başvurusu için gerekli belgeler
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Fakir ailelere sahip öğrencilerin birçoğu kaymakamlık tarafından karşılıksız burs başvurusunda bulunmaktadır. Yardıma muhtaç, zor durumda kişilerin çocukları eğitim hayatında zorluk çekmektedir. Bu yüzden devlet bu olaya el atmaktadır. Öğrencilerin eğitim hayatını eksiksiz ve rahat bir şekilde geçirmeleri öğrencilik hayatı boyunca derslerine odaklanmaları ve en önemlisi maddi sıkıntılardan kaynaklı okulu bırakmak isteyen öğrencileri engellemek için karşılıksız burs verilmektedir.

Öğrencilere verilen bu burs yılda 2 sefer verilmektedir. Karşılıksız bursların verildiği taktirde öğrenciler bu zorlu hayatlarından biraz olsun nefes almış, eğitimlerine sürdürebilme ve lise üniversite gibi eğitimler alabilmektedir.

Karşılıksız bursu kimler vermektedir? Kimlere öncelik tanınır?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlükleri tarafından verilen burs nakdi yardım da sayılabilir. Eylül ve Şubat aylarının başında başlanan ve başvurusu kabul edilen öğrencilere verilmektedir.  Bu bursu alabilmeleri için öğrencilerin zor durumda olduklarını kanıtlamak zorundadır.

Kimlere bursun öncelikli verildiğini kısaca açıklamak gerekirse;

  1. Üzerine herhangi bir kayıtlı mal yani gayrimenkul bulunmayan ailelerin çocukları
  2. Daha önce işlenmiş herhangi bir disiplin suçu bulunmayan öğrenciler
  3. Hane geçim düzeyi, asgari yani minimum düzeyde olan ailelerin çocukları
  4. Hane içerisinde okuyan kardeşi bulunan öğrenciler
     

Başvurmak için gerekli belgeler

Başvurusu esnasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından öğrenciden yoksun ve yoksulluğunu kanıtlayan birtakım belgeler talep etmektedir.

Bu belgeleri özetlersek;

  • TC kimlik kartı ya da nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Öğrenci belgesi
  • Banka hesap cüzdanı fotokopisi
  • 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olmaları gerekiyor)
  • Muhtarlık tarafından alınan fakirlik belgesi
  • İkametgâh belgesi
  • Başvuru formu
  • Ara sınıflar için transkript

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlükleri tarafından talep edilen diğer belgeler gibi gerekli belgeleri öğrencinin hazırlamış olması gerekmektedir.

Muhtarlıktan alınması gereken fakirlik belgesi gibi belgelerle kanıtlaması gerekmektedir.

 e-devlet üzerinden başvuru yapılabilir

. Tek öğrenci ile sınırlandırılmayan bu başvuru öğrenci için ailesi de başvurabilmektedir.  Diğer bir başvuru yöntemi ise kaymakamlıkta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giderek randevulu veya randevusuz şekilde başvuruları yapılabilmektedir.

Başvuru Sorgulama

Burs sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar için e-devlet üzerinden öğrenebilirler. https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden siteyi ziyaret edebilirsiniz.

Kaymakamlık bursu ne zaman ödenir? 2021 Kaymakamlık bursları?

   Eğitim-öğretim hayatının başlaması ile birlikte ödenen burs Eylül ve Şubat ayları için kararlaştırılmıştır. Yılda 2 defa ödenmektedir.

 2021-2020 kaymakamlık bursu:

400- 500 TL

arasında değişiklik göstermektedir. 

Bu ücretler ilk dönem Eylül ayı için 400 ikinci dönem için 500 TL toplam 900 TL ödeme yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 12.01.2021 14:21
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Anahtar Kelimeler:
Sosyal YardımKaymakamlık Bursu
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