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Kaymakam Adaylığı 18 Ekim 2020 yazılı sınav sonuçları belli oldu!

18 Ekim'de gerçekleştirilen kaymakam adaylığı sınav sonuçları bir aylık bir süre sonucunda açıklandı. Sınavda yer alan dört tartışmalı soru hakkında herhangi bir işlem yapılmazken sınav taban puanı ise 72,75 olarak belirlendi.

19 Kasım 2020 Perşembe 01:18
Kaymakam Adaylığı 18 Ekim 2020 yazılı sınav sonuçları belli oldu!
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ÖSYM tarafından yapılan Kaymakam Adaylığı sınavının sonuçları belli oldu. 18 Ekim’de gerçekleştirilen sınavın sonuçları açıklandı. Sınavın taban puanı da belli oldu. Sınav taban puanı 72,75 olarak açıklandı.


Yapılan sınavda bulunan dört soruda çeşitli sorunlar bulunması sebebi ile adayların bir çoğu soruyu şikayet etmişti. ÖSYM yapılan değerlendirmelerin ardından sınav sorunun iptal edilmemesi yönünde karar aldı. Tartışmalı sorular nedeniyle de sınav sonuçlarının geç açıklanması dışında sorular sebebi ile taban puanın altında kalan kişiler sonuca itiraz yoluna gidecekler.

18 Ekim’de gerçekleştirilen sınavda 34 Genel Kültür ve Genel Yetenek, 66 Alan Bilgisi sorusundan sorumlu olundu. 4 sorunun tartışmalı olması sebebi ile sorulara itiraz geldi ancak ÖSYM tarafından verilen karar ile sorular hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.

Taban puan olarak belirlenen 72,75’in üstünde puan alabilen kişiler kaymakam olmaya hak kazandı. 416 kişi sınavı geçerek mülakatlara geçti. Başarı sıralaması ise 397 iken 80 üzeri puan alan kişi ise 25’ti.



Son Güncelleme: 19.11.2020 01:18
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Anahtar Kelimeler:
KaymakamAdaylığıSınavSonuçları
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