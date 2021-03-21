Kastamonu'da korona-virüs vakaları görülen okulda eğitime 5 gün ara verildi

Kastamonu’nda meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre yeni normalleşme ile bazı kademelerde okullar açılmıştı. Eğitimin başlaması ve yeni normalleşme ile bazı illerde vaka sayılarında artışlar başlamış ve valilikler vakaların arttığı bazı okullarda eğitime bir süre ara vermeye başladı.

Kastamonu’na bağlı Nedime Kaya İlkokulunda çalışan personelin korona-virüs testinin pozitif çıkması ile birlikte İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda çıkan vakaların yayılmasının önlenmesi amacıyla Nedime Kaya İlkokulu, ortaokulu ve anasınıfında eğitine 26 Mart’a kadar 5 gün süreyle ara verildi.

