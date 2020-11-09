Kasım ara tatili olacak mı? Ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz sene açıkladığı vizyon 2023 hedefleri ile birlikte okullarında açık olduğu birinci ve ikinci dönemde Kasım ve Nisan aylarında birer hafta olmak koşuluyla ara tatil uygulamasına geçmişti. Eğitim camiasında öğrenciler yaz ve şubat ayı tatilleri dışında kasım ve nisan aylarında birer hafta ara tatil yapıyor. Öğretmenler ise bu ara tatil sürelerinde okullarında seminer çalışmalarını yürüyor.

KASIM ARA TATİLİ OLACAK MI?

ARA TATİL NE ZAMAN?

Yaşanan koronavirüs pandemi süreci sebebiyle 2020 2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim olarak başlamış ve yüz yüze eğitime ise Bakanlık tarafından daha önceden açıklanan 2020 2021 eğitim öğretim yılı takviminden geç başlanmıştı. Peki durumda Kasım ara tatili olacak mı? Bakanlık tarafından yayımlanan yeni eğitim öğretim yılı takvimine göre ara tatil yapılacak. Ara tatilin yapılmasıya ilgili olarak Bakanlık tarafından resmi bir yazının bu hafta içinde okullara gönderilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz senelerde uygulamaya konan ara tatil uygulaması bu sene de kasım ve nisan aylarında yapılacak. Kasım ayında yapılacak olan ara tatilin ise açıklanan takvime göre 16 -20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. bu tarihler arasında öğrenciler evlerinde olacak ve bu süreçte uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim yapılmayacak. Öğretmenler ise bu süreçte seminer çalışmalarını yürütecek.Öğretmenlerin seminer çalışmalarının ise yüz yüze mi ? yoksa uzaktan mı? olacağı konusunda net bir açıklama yapılmadı.