İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
ABD'de seçim sonuçları belli oldu! İşte ABD'nin yeni başkanı
Son Dakika
ABD'de seçim sonuçları belli oldu!...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...

Kasım ara tatili olacak mı? Ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve devlet okullarında Kasım ara tatili olacak mı ? Okullar ara tatil ne zaman ? Tüm detaylar haberimizde..

09 Kasım 2020 Pazartesi 19:16
Kasım ara tatili olacak mı? Ara tatil ne zaman?
Takip Et:

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz sene açıkladığı vizyon 2023 hedefleri ile birlikte okullarında açık olduğu birinci ve ikinci dönemde Kasım ve Nisan aylarında birer hafta olmak koşuluyla ara tatil uygulamasına geçmişti. Eğitim camiasında öğrenciler yaz ve şubat ayı tatilleri dışında kasım ve nisan aylarında birer hafta ara tatil yapıyor. Öğretmenler ise bu ara tatil sürelerinde okullarında seminer çalışmalarını yürüyor.

KASIM ARA TATİLİ OLACAK MI?


Yaşanan koronavirüs pandemi süreci sebebiyle 2020 2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim olarak başlamış ve yüz yüze eğitime ise Bakanlık tarafından daha önceden açıklanan 2020 2021 eğitim öğretim yılı takviminden geç başlanmıştı. Peki durumda Kasım ara tatili olacak mı? Bakanlık tarafından yayımlanan yeni eğitim öğretim yılı takvimine göre ara tatil yapılacak. Ara tatilin yapılmasıya ilgili olarak Bakanlık tarafından resmi bir yazının bu hafta içinde okullara gönderilmesi bekleniyor.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Geçtiğimiz senelerde uygulamaya konan ara tatil uygulaması bu sene de kasım ve nisan aylarında yapılacak. Kasım ayında yapılacak olan ara tatilin ise açıklanan takvime göre 16 -20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. bu tarihler arasında öğrenciler evlerinde olacak ve bu süreçte uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim yapılmayacak. Öğretmenler ise bu süreçte seminer çalışmalarını yürütecek.Öğretmenlerin seminer çalışmalarının ise yüz yüze mi ? yoksa uzaktan mı? olacağı konusunda net bir açıklama yapılmadı.



Son Güncelleme: 09.11.2020 19:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MebAra TatilKasım Ara Tatili Ne Zaman?Ara Tatil Ne Zaman ?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB 2021 LGS sınavının tarihi
MEB 2021 LGS sınavının tarihi
Okullarda Yüz yüze sınavlar yapılmaya başlandı! Başarısız olanlar sınıfta kalacak mı?
Okullarda Yüz yüze sınavlar yapılmaya başlandı! Başarısız olanlar sınıfta kalacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Duyurdu! İzmir'de yüz yüze eğitime verilen ara 1 hafta daha uzatıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Duyurdu! İzmir'de yüz yüze eğitime verilen ara 1 hafta daha uzatıldı
MEB okullarda destekleme ve yetiştirme kursu açılacak dersleri belirledi
MEB okullarda destekleme ve yetiştirme kursu açılacak dersleri belirledi
MEB'DE yeni yüz yüze eğitim yazısı
MEB'DE yeni yüz yüze eğitim yazısı
2020 KPSS lisans sonuçları açıklandı
2020 KPSS lisans sonuçları açıklandı

Popüler Haberler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.