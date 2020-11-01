Kasım 2020 KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak? Kyk Ödemeleri ne zaman hesaplara yatar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin bayram öncesinde yatırılacağı açıklanmıştı. Bakanlık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine 6-10 Haziran tarihleri arasında yatırılması planlanan burs ve öğrenim kredilerinin bayram öncesinde yatırılacağı takvimi duyurdu.

Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılmaya başlandı.

T.C. kimlik numarasına göre KYK burs ve öğrenim kredisi ne zaman yatırılacak?

T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan öğrenciler: 6 Ekim 2020

T.C. kimlik numarasının son hanesi 2 olan öğrenciler: 7 Ekim 2020



T.C. kimlik numarasının son hanesi 4 olan öğrenciler: 8 Ekim 2020

T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 olan öğrenciler: 9 Ekim 2020

T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 olan öğrenciler: 10 Ekim 2020