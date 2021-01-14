Karneler verilecek mi? MEB e-karne nedir, nasıl alınır?

Okulların ilk dönemi 22 Ocak Cuma günü itibari ile son bulacak. Dönemin bitmesi ile beraber öğrenciler kanelerine bu dönem e-kane yani dijital kane şeklinde erişebilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ilkokullarda sınav yapılmayacağı notların katılım puanı ile belirleneceğini, orta okul ve liseler için ise performans ve uygulama ya da yazılı notları ile belirleneceğini duyurmuştu.

E-kane nedir?

Korona virüs nedeni ile Bakan Ziya Selçuk, kanelerin yüz yüze verilerek virüsün artmasına yol açmamak nedeni ile kanelerin e-kane şeklinde verileceğini duyurmuştu. Dijital kanelerin lise öğrencileri için ilk dönem notlandırmalarının bitiminden sonra verileceğini açıklayan Selçuk, sürece ilişkin bu olağanüstü dönemde bazı durumların mevzuatta bulunmadığını ve bu sebeple alanı rahatlatmak amacı ile bazı değişiklikler yaptıklarını da ekledi.

E-okul kane notu nasıl öğrenilir?

Öğrenciler e-kanelerine ve not bilgilerine https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine giriş yaparak ulaşabilecekler. Ayrıca takdir, teşekkür gibi belgesi bulunan öğrenciler de yine sistem üzerinden belgelerine görüntüleyebilecekler.