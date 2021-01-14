Karneler verilecek mi? MEB e-karne nedir, nasıl alınır?

Okulların ilk dönemi 22 Ocak Cuma günü itibari ile son bulacak. Dönemin bitmesi ile beraber öğrenciler kanelerine bu dönem e-kane yani dijital kane şeklinde erişebilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ilkokullarda sınav yapılmayacağı notların katılım puanı ile belirleneceğini, orta okul ve liseler için ise performans ve uygulama ya da yazılı notları ile belirleneceğini duyurmuştu.
E-kane nedir?
E-okul kane notu nasıl öğrenilir?
Öğrenciler e-kanelerine ve not bilgilerine https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine giriş yaparak ulaşabilecekler. Ayrıca takdir, teşekkür gibi belgesi bulunan öğrenciler de yine sistem üzerinden belgelerine görüntüleyebilecekler.
Son Güncelleme: 14.01.2021 02:32