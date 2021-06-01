Karneler ne zaman verilecek? MEB duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yapmış olduğu açıklamanın ardından ilkokullarda yarından itibaren, lise ve ortaokullarda ise 7 Haziran 2021 tarihinden itibaren yüz yüze eğitimin başlacağını duyurmuşu.

Kaneler 18 Haziran'da dağıtılacak

Bakan Ziya Selçuk'un bu açıklamasından milyonlarca öğrenci, 2020 2021 Eğitim öğretim yılının ne zaman tamamlanacağını, kanelerin ne zaman verileceğini merak etmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kaneler ile ilgili olarak önemli bir açıklama geldi. Bakanlık yapmış olduğu açıklamada kanelerin okullarda 18 Haziran 2021 tarihinde dağıtılacağını, ancak bu tarihlerden sonra isteyen öğrencilerin 2 Temmuz tarihine kadar okullarda yapılacak olan telafi programlarına katılabileceğini duyurdu

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un telafi programının detaylarını yarın açıklaması bekleniyor.