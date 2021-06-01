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Karneler ne zaman verilecek? MEB duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Ziya Selçuk'un yüz yüze eğitimin yarın başladığını duyurmasından sonra karneler ile ilgili olarak önemli bir açıklamada bulundu. Bakanlık 18 Haziran 2021 tarihinde karnelerin verileceğini duyurdu.

01 Haziran 2021 Salı 00:07
Karneler ne zaman verilecek? MEB duyurdu
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yapmış olduğu açıklamanın ardından ilkokullarda yarından itibaren, lise ve ortaokullarda ise 7 Haziran 2021 tarihinden itibaren yüz yüze eğitimin başlacağını duyurmuşu.

Bakan Ziya Selçuk'un bu açıklamasından milyonlarca öğrenci, 2020 2021 Eğitim öğretim yılının ne zaman tamamlanacağını, kanelerin ne zaman verileceğini merak etmeye başladı.

Kaneler 18 Haziran'da dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kaneler ile ilgili olarak önemli bir açıklama geldi. Bakanlık yapmış olduğu açıklamada kanelerin okullarda 18 Haziran 2021 tarihinde dağıtılacağını, ancak bu tarihlerden sonra isteyen öğrencilerin 2 Temmuz tarihine kadar okullarda yapılacak olan telafi programlarına katılabileceğini duyurdu

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un telafi programının detaylarını yarın açıklaması bekleniyor.


Son Güncelleme: 01.06.2021 00:07
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Anahtar Kelimeler:
MebKarne TöreniYüz Yüze Eğitim
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