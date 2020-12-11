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Karneler ne zaman ve nasıl verilecek?

Mlli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk karnelerin ne zaman verileceği konusunda açıklama yaptı. Öğrencilerin karnelerini hangi tarihte ve nasıl alacaklarına dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

11 Aralık 2020 Cuma 22:54
Karneler ne zaman ve nasıl verilecek?
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kanelerle alakalı olarak açıklamalar yaptı. Öğrencilere yüz yüze yapılacak tek sınav ile kane vereceklerini söyledi. Ayrıca Selçuk, yarıyıl tatili ve öğretmen ataması gibi konular hakkında da konuştu.

Kaneler ne zaman verilecek?

NTV’de katıldığı programda konuşan Bakan Selçuk, tek sınavla öğrencilere kane verme düşüncelerinin olduğunu ve yarı yıl tatilini öne çekme ile ilgili senaryolarının olduğunu söyledi. Selçuk yüz yüze eğitim ile alakalı Bakanlar Kurulu toplantısında tekrar görüşüleceğini belirtti.

Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere 22 Ocak tarihinde kane vermek gibi çalışmaların olduğunu aktardı. Bütün koşullara karşı hazırlıkları olduğunu ve öğretmenlerin en kısa sürede aşılanması için çalıştıklarını söyledi.

Öğretmen ataması ne zaman?

Bakan Selçuk “Öğretmen ataması olacak mı?” sorusuna imkanlar uygun oldukça atama yaptıklarını ve bu sadece Milli Eğitimim ile alakalı olmadığını kurumlar arası bir konu olduğunu belirtti.



Son Güncelleme: 11.12.2020 22:54
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Milli Eğitim BakanıKarneNtv
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