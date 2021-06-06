Karantinada olan öğrenciler LGS'ye belirlenen okullarda girdi

Okul bahçesinde hava aldılar

Birinci oturum 09:30’da başlayansınavına COVID-19 tedavisi gören veya hastalarla teması olan öğrenciler, her ilçede belirlenen tek okulda girdi. Sabahın erken saatlerinde aileleri ile sınava girecekleri okula gelen öğrenciler, okul girişinde kendilerini bekleyen görevliler tarafından sınava girecekleri sınıflarla ilgili bilgilendirildi. Sırayla içeri giren öğrenciler, maske ve koruyucu kıyafet giyen görevlilerle sınıflarına geçerken, tüm öğrenciler bir kişilik sınıflarda sınava girdi.

Sarıyer’de beş öğrenci, Rotary 100. Yıl Anadolu Lisesi’nde sınavlarına girdiler. Farklı sınıflarda sınava alınan beş öğrencinin, okul bahçesine çıkıp temiz hava almalarına imkan sağlandı.