Karantinada olan öğrenciler LGS'ye belirlenen okullarda girdi

06 Haziran 2021 Pazar 15:59
Birinci oturum 09:30’da başlayan LGS
sınavına COVID-19 tedavisi gören veya hastalarla teması olan öğrenciler, her ilçede belirlenen tek okulda girdi. Sabahın erken saatlerinde aileleri ile sınava girecekleri okula gelen öğrenciler, okul girişinde kendilerini bekleyen görevliler tarafından sınava girecekleri sınıflarla ilgili bilgilendirildi. Sırayla içeri giren öğrenciler, maske ve koruyucu kıyafet giyen görevlilerle sınıflarına geçerken, tüm öğrenciler bir kişilik sınıflarda sınava girdi.
Okul bahçesinde hava aldılar
Sarıyer’de beş öğrenci, Rotary 100. Yıl Anadolu Lisesi’nde sınavlarına girdiler. Farklı sınıflarda sınava alınan beş öğrencinin, okul bahçesine çıkıp temiz hava almalarına imkan sağlandı.
Son Güncelleme: 06.06.2021 15:59
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