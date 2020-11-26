Kaç KPSS puanı ile nerelere girilir? KPSS Ön Lisans 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 KPSS ile memur alımı yapan kurumlar?

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavıyla memur olunabiliyor. KPSS ön lisans sınav sonuçları açıklandı. Memur olmak isteyen binlerce genç hangi kurumlara başvuru yapacaklarını araştırmaya başladı.
KPSS ön lisans sınavına giren adaylarda en çok 70 ve 79 puan bandında kişilerin olduğu görüldü. Bu puan aralığına sahip olan gençler tercih yapabilecekleri kurumları merak ediyor.
Kurumların kadro taleplerine uygun eğitim seviyesine sahip olan kişiler kurumları tercih etmektedir. KPSS’den 70 puan almış olan adayların tercih edebilecekleri yerlerin listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/KPSS/TERCIH1/minmaxlisans13082020.pdf
Son Güncelleme: 26.11.2020 22:16